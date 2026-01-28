La nuit des Français en NBA : Rayan Rupert se montre à Washington

Le 28 janv. 2026 à 08:13 par Nicolas Vrignaud

Nouvelle nuit de basket, avec un MVP clair parmi les tricolores : Alexandre Sarr ! On pense aussi à Nicolas Batum, qui n’en finit plus de gagner avec les Clippers, et à Rayan Rupert, qui s’est montré à Washington.

Résultats NBA de la nuit

Wizards – Blazers : 115-111 (stats)

– Blazers : 115-111 (stats) Knicks – Kings : 103-87 (stats)

– Kings : 103-87 (stats) Sixers – Bucks : 139-122 (stats)

– Bucks : 139-122 (stats) Thunder – Pelicans : 104-95 (stats)

– Pelicans : 104-95 (stats) Nuggets – Pistons : 107-109 (stats)

: 107-109 (stats) Suns – Nets : 106-102 (stats)

– Nets : 106-102 (stats) Jazz – Clippers : 103-115 (stats)

Alexandre Sarr

29 points, 12 rebonds, 6 contres, 3 passes, 2 interceptions à 11/29 au tir pour le pivot des Wizards. L’une de ses meilleures soirées de la saison, dont on parle ici !

Maxime Raynaud

Soirée à nouveau compliquée pour Max, 4 points, 3 rebonds à 1/2 au tir en 15 minutes face aux Knicks. On fait avec le temps de jeu qu’on a, et on espère que ça va bientôt changer.

Bilal Coulibaly

Soirée discrète offensivement pour Bilal Coulibaly. 5 points, 6 passes,

Guerschon Yabusele

3 minutes pour Guerschon cette nuit. Vite, un transfert PLEASE !

Rayan Rupert

Soirée sympa pour Rayan à Washington, malgré la défaite ! 10 points, 6 rebonds, 1 passe, 5 interceptions à 4/6 au tir… solide !

Sidy Cissoko

1 interception, en 15 minutes.

Ousmane Dieng

4 points, 4 rebonds, 2 passes à 2/5 au tir face aux Pelicans.

Nicolas Batum

8 points, 2 rebonds, 3/5 au tir pour Batman, et la victoire pour les Clippers ! Le mood est bon à L.A. !

Le programme de ce soir :