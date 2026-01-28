En conférence de presse, Victor Wembanyama a été interrogé sur les récents événements ayant mené à la mort de Renée Good et Alex Pretti, abattus par la police de l’immigration à Minneapolis. La star française des Spurs s’est dite « horrifiée », trouvant « fou qu’on puisse normaliser le meurtre de civils ».

Victor Wembanyama ne pouvait pas passer à côté d’un tel sujet. L’Alien est très fort sur les terrains, mais souhaite aussi être une figure importante à l’échelle NBA sur les sujets sociétaux aux États-Unis. S’il ne s’agit pas de son pays de naissance, le Français a quand même fait part de sa grande inquiétude sur la situation à Minneapolis.

« L’équipe de communication a essayé, mais je ne vais pas venir ici pour donner une réponse politiquement correcte. Chaque jour, je vois les informations et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certains parviennent à rationaliser ou à trouver ça normal, comme si le meurtre de civils était acceptable. Je lis les informations et parfois, je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Je suis aussi conscient que dire tout ce que je pense aurait un prix trop élevé pour moi, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C’est terrible. Je sais que je suis étranger, mais je vis dans ce pays et je suis inquiet ».

Avant Wembanyama, plusieurs joueurs s’étaient exprimés sur Twitter suite aux événements tragiques de Minneapolis. D’abord Tyrese Haliburton, puis Karl-Anthony Towns, dont la parole a beaucoup résonné à Minneapolis du fait de son statut d’ex-gloire des Wolves. Côté Français, il faut noter le courage de la prise de position de Guerschon Yabusele, d’autant plus que beaucoup de stars américaines du basket ont pour l’instant réagi timidement.

Victor Wembanyama’s full comments today on the shooting of another civilian by federal agents in Minneapolis:

“PR has tried, but I’m not going to sit here and give some politcally correct [answer]. Every day I see the news and I’m horrified. I think it’s crazy that some people… pic.twitter.com/YpkUbP1E6D

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 27, 2026

