Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors des derniers Playoffs, Jayson Tatum ne sait pas encore s’il va retrouver les parquets NBA lors de cette saison 2025-26.

Ces dernières semaines, plusieurs vidéos montrant Jayson Tatum en train de s’entraîner ont enflammé les réseaux sociaux. Du côté de Boston, on imaginait même la star des Celtics revenir dès le mois de février. Mais alors qu’il continue de progresser dans sa rééducation, JT se demande de plus en plus si revenir cette saison est une bonne idée.

« C’est quelque chose auquel je réfléchis tous les jours », a déclaré Tatum sur The Pivot Podcast. « Je pense surtout à l’équipe : si je reviens cette saison, elle aura disputé une cinquantaine de matchs sans moi. Elle a donc trouvé son identité cette année, les choses qui marchent, et ils sont troisièmes ou deuxièmes à l’Est. »

Alors que beaucoup pensaient que les Celtics allaient effectuer une année de transition suite à la blessure de Tatum et le départ de plusieurs cadres, ils sont – à la surprise générale – deuxièmes de l’Est (29 victoires – 17 défaites).

Jaylen Brown a changé de dimension pour devenir un candidat MVP, Boston a la deuxième attaque NBA et la 11e défense, Neemias Queta s’est révélé comme un pivot titulaire, et le collectif de Joe Mazzulla est toujours aussi solide. Au vu de ces résultats, certains estiment que les C’s vont être agressifs à la trade deadline pour s’affirmer encore plus dans une Conférence Est très ouverte.

Au milieu de tout ça, Jayson Tatum – joueur calibre All-NBA qui représente une plaque tournante des Celtics – se demande comment il pourrait réintégrer l’équipe sans perturber l’équilibre de cette dernière.

« Comment cela va se passer pour moi qui revient d’une blessure après 50 – 60 matchs disputés dans une saison ? Il y aura forcément des challenges et je me demande : est-ce que je reviens ou est-ce que j’attends ? »

Revenir d’une rupture du tendon d’Achille, c’est difficile pour n’importe quel athlète. Peut-être encore plus au cœur d’une saison, avec les Playoffs à disputer derrière.

D’un côté, on se dit qu’un retour de Tatum pourrait propulser les Celtics au niveau supérieur. De l’autre, on se dit que sa réintégration peut effectivement casser un peu le rythme de l’équipe actuelle, qui aura besoin d’une période d’ajustement, et que ce serait peut-être plus sage d’attendre la saison suivante. C’est un choix que le joueur doit sentir, en accord évidemment avec sa franchise.

Les prochaines semaines devraient nous en dire plus sur Tatum et sa décision.

