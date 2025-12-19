Le retour de Jayson Tatum, plus qu’une question de semaines ?!

Jayson Tatum rejouera-t-il cette saison ? Et si oui, quand se fera son grand retour ? À quelques jours de Noël, on n’a toujours pas de réponses à ces questions, mais les récents bruits de couloir en provenance de Boston ont de quoi donner espoir aux fans des Celtics.

Dans son dernier podcast, l’insider des Celtics Chris Forsberg (NBC Sports Boston) a en effet laissé entendre qu’un retour de Jayson Tatum – victime d’une rupture du tendon d’Achille en mai dernier – était non seulement possible cette saison, mais il pourrait se faire encore plus rapidement que ce qu’on pourrait penser.

« D’abord, on parlait d’une saison blanche. Ensuite, on parlait d’une absence de plusieurs mois. Et maintenant, on est presque à un point où ça se compte en semaines. Peut-être six, peut-être huit, peu importe le chiffre. Si Tatum continue de gravir les échelons assez rapidement avec le passage à la nouvelle année, il pourra entrer dans une phase de montée en puissance et ne sera plus qu’à quelques semaines d’un retour. »

« Just another little hint that [Tatum’s] making the sort of progress that’s going to force this conversation » 👀@ChrisForsberg_ reacts to Brad Stevens’ latest update on Jayson Tatum’s recovery on the Celtics Talk Podcast ☘️

Si aucune timeline officielle n’a pour l’instant été annoncée, les rumeurs parlaient d’un potentiel retour en mars pour Tatum. Visiblement ça pourrait être dès le mois de février.

Alors évidemment, les Celtics ne prendront absolument aucun risque avec Jayson, visage de la franchise et qui sort d’une des pires blessures possibles pour un joueur NBA. Mais il y a plusieurs signes qui pointent vers un retour début 2026.

Chris Forsberg souligne notamment le fait que le manager Brad Stevens n’a pas demandé la Disabled Player Exception, qui permet à une équipe de recevoir une enveloppe de la NBA pour recruter un joueur afin de compenser une grosse blessure. Il y a évidemment aussi ces vidéos qui circulent sur Tatum, montrant la rééducation rapide de JT. Et puis il y a ces déclarations qu’on voit sur les réseaux sociaux : « Tatum m’a dit qu’il reviendra cette saison » a notamment balancé l’insider Chris Haynes, « il battra probablement le record du rétablissement le plus rapide dans l’histoire des blessures au tendon d’Achille » a ajouté son coéquipier Jaylen Brown.

“He told me he’s coming back this season.”

— @ChrisBHaynes on Jayson Tatum

Enfin, les Celtics dépassent les attentes cette saison, avec un bilan positif (15 victoires – 11 défaites) et une place dans le Top 4 de l’Est. Dans une conférence très ouverte, un retour de Jayson Tatum à Boston pourrait permettre aux Champions NBA 2024 de vraiment jouer le haut de tableau.

Les prochaines semaines devraient nous en dire plus sur la progression de Tatum, mais l’hypothèse d’un retour cette saison paraît de plus en plus crédible.