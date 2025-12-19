Les idées de cadeaux de Noël pour chaque franchise NBA

À quelques jours de Noël, la NBA aussi a droit à ses cadeaux. Vous désirez faire plaisir aux dirigeants, coachs, fans et/ou joueurs de vos franchises favorites ? Voici une liste non-exhaustive d’idées pour chacune des 30 équipes de la Ligue. C’est parti pour décorer les sapins de New York à Los Angeles.

Atlanta Hawks

Des lunettes 3D. Pour bien supporter tous les triple-doubles de Jalen Johnson qui s’accumulent, il faut au moins ça. Et comme l’ailier est en train de changer de dimension, ces lunettes offriront un vrai confort visuel.

Jalen Johnson has a triple-double… at HALFTIME 🤯

11 PTS

12 AST

10 REB

WOW. pic.twitter.com/WCBHb9n9Dq

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 6, 2025

Boston Celtics

Un skullshaver. Quand Rudy Gobert, nouveau membre de l’équipe des sans-cheveux, vient voir Jaylen Brown en fin de match pour lui conseiller de se raser et que la séquence fait le buzz, c’est qu’il est temps de laisser tomber. Le combat est perdu et ça évitera aux autres équipes d’avoir des traces de feutre sur les vêtements.

Brooklyn Nets

Du sang frais à la mène. Cette année, il n’y a pas assez de rookies qui sont arrivés sur le poste 1. Sur cinq sélections au premier tour, le Front Office des Nets a été timide et n’a pris que trois meneurs. Un chiffre à revoir à la hausse à l’avenir…

Charlotte Hornets

La BD d’Iznogoud « devenir calife à la place du calife ». Sur ce début de saison, la star LaMelo Ball a plus figuré à l’infirmerie que brillé sur le terrain, tandis que Kon Knueppel rayonne dans sa première saison NBA à Charlotte. L’un des favoris au titre de Rookie de l’Année doit-il déjà devenir le visage de la franchise ?

Chicago Bulls

Une promotion « deux personnes virées pour le prix d’une ». Une offre qui ne concernerait que Billy Donovan et Arturas Karnisovas. Les prolongations de contrat s’enchaînent pour ces deux hommes qui n’ont rien prouvé depuis leur arrivée dans l’Illinois. Les fans réclament un changement d’air, un changement de direction.

Cleveland Cavaliers

Du papier bulle. Les bobos s’enchaînent cette saison (Darius Garland, Jarrett Allen et récemment Evan Mobley) et c’est tout Cleveland qui en souffre. Le bilan est beaucoup moins bon que l’année dernière et le niveau de jeu également. Un retour en pleine santé de tous les cadres de l’effectif serait le meilleur cadeau à faire à la franchise.

Donovan Mitchell on the Cavaliers bench after falling to 15-13 👀

(h/t @realcavsfans)pic.twitter.com/YT4MzAgNWd

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) December 18, 2025

Dallas Mavericks

Un retour de Luka Doncic, peu importe la manière. Noël est un temps fait pour rêver. Un an après, et malgré les prouesses de Cooper Flagg, certains fans n’ont pas encore complètement réalisé que le Slovène ne porterait pas le maillot de Dallas pour l’ensemble de sa carrière. Alors pourquoi ne pas écrire au Père Noël et tenter de lui réclamer ce qui leur est dû ? Nico Harrison, le père fouettard a été viré, il est temps de retrouver de l’optimisme.

Detroit Pistons

Du métal… en masse. Dans cette ville ouvrière, ce n’est pas ça qui manque, mais il va en falloir une belle quantité pour pouvoir forger le trophée MIP de Jalen Duren et celui de Champions de la Conférence Est. Comment ça on s’emballe ?

Denver Nuggets

La construction d’un hippodrome dans le centre-ville. Pour satisfaire Giannis Antetokounmpo, les Bucks signent ses frères. Pour satisfaire LeBron James, les Lakers signent son fils, mais pour satisfaire Nikola Jokic, les Nuggets n’ont pas encore fait de grande action. Amener des chevaux en altitude serait un signe de considération…

An emotional Nikola Jokic reacts after watching his horse win 🥲 pic.twitter.com/P0IBNkEqJB

— Redd (@ReddCinema) December 12, 2025

Golden State Warriors

Une cure de jouvence. L’âge moyen de l’effectif est d’environ 64 ans et Draymond Green, le papy gâteau de la bande, n’a de cesse de ressasser les exploits passés. Alors plutôt que d’en parler, pourquoi pas les revivre ?

Houston Rockets

Des Ted Talks plus réguliers d’Amen Thompson. L’arrière des Rockets a dit une phrase très simple, mais marquante à Reed Sheppard il y a quelques semaines : « Si tu es ouvert et que tu ne tires pas, je te donnerai un coup de poing dans la gueule. » Depuis, son coéquipier a pris une autre envergure et shoote à tout bout de champ. Quelques punchlines importantes pour faire progresser d’autres jeunes coéquipiers ne seraient pas de trop.

Indiana Pacers

Un bouton skip géant. Cette saison est complètement inintéressante pour la franchise et ses fans. « Est-ce qu’on pourrait se retrouver rapidement en octobre 2026 avec le retour de Tyrese Haliburton ? » La question que chaque habitant d’Indianapolis pose au Père Noël.

Los Angeles Clippers

De la dignité. Le début de saison catastrophique a attisé critiques et railleries. Les Clippers retrouvant un statut assez habituel de paillasson des autres franchises NBA. Mais alors la gestion de Chris Paul a encore largement empiré l’image. Les dirigeants ont aggravé la situation eux-mêmes et il faudrait un miracle de Noël pour que l’environnement de la Grande Ligue retrouve du respect pour eux.

Let’s check in on the Clippers this season pic.twitter.com/qxAwpVyMlb

— Bill Simmons (@BillSimmons) December 16, 2025

Los Angeles Lakers

Une équipe de tournage et un bon producteur. La bromance entre Luka Doncic et Austin Reaves éclaire chaque conférence de presse. On a eu Tobi & Bobi, désormais c’est Austin & Luki. Vous ajoutez le retour de LeBron James et il y a de quoi faire une excellente série. Cela tombe bien : à Hollywood, des spécialistes de séries télévisées, il y en a beaucoup.

Memphis Grizzlies

Un coffret du film “Le retour de Jedi”. Une œuvre inspirante qui donne envie à tout être humain de retrouver un statut de personnage principal de sa propre histoire. Alors comment cela ne pourrait pas toucher Ja Morant qui a déjà connu ce « bonheur » d’être au centre de l’attention ? (Et en plus il y a des armes dans le film.)

Miami Heat

Une perceuse et un marteau. Erik Spoelstra a cassé ses outils à force de bricoler constamment, il en a besoin de nouveaux. Et puis si ça peut servir à percer les défenses et à mettre des coups de marteau sur le moral des adversaires, c’est tout bonus.

Milwaukee Bucks

Un contrat pour Kostas Antetokounmpo. La franchise du Wisconsin doit être prête à tout pour retenir Giannis Antetokounmpo dans son effectif. Thanasis est déjà dans le groupe, Alex aussi en two-way contract, il ne manque que Kostas pour réunir toute la belle famille…

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon’s Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

Minnesota Timberwolves

Des bons de réduction à 50% dans les magasins de leurs choix. Depuis le début de la saison, les Loups ont un peu de mal face aux contenders. Alors avoir une réduction de ce pourcentage pourrait aider tous les joueurs à se sentir plus confiants avant d’aller à l’assaut du magasin.

New Orleans Pelicans

Un pick de Draft. Mais pas n’importe lequel, ils désirent le leur de 2026. Joe Dumars et son équipe ont réalisé qu’ils étaient complètement nuls et que ce choix aurait de la valeur. De ce fait, il pourrait être très difficile de le récupérer, Atlanta est égoïste et souhaite le garder. Alors Père Noël, si tu peux faire quelque chose…

New York Knicks

Un livre sur « Comment gagner la Conférence Est ? ». Vainqueurs de la NBA Cup, les Knicks ont montré qu’ils savaient gagner. Mais une saison réussie cette année est une saison où New York retrouve les Finales NBA pour la première fois depuis 1999. Dans une Conférence Est très ouverte, où NY est deuxième pendant que Cleveland déraille, c’est l’occasion ou jamais pour la bande de Jalen Brunson.

Oklahoma City Thunder

Un certificat de cession. Le trophée Larry O’Brien doit leur être donné pour quelques années. C’est un petit peu brut pour les autres équipes, mais au moins tout le monde gagnera un peu de temps. Important de penser à l’optimisation à Noël.

THE OKLAHOMA CITY THUNDER ARE NBA CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/VsVi6BY0zn

— Sports Illustrated (@SInow) June 23, 2025

Orlando Magic

Un restaurant fusion entre la gastronomie allemande et italienne. Ces derniers temps, beaucoup doutent que le mariage parfait de Franz Wagner soit avec Paolo Banchero. Si les deux hommes retrouvaient une cohésion en évitant de se relayer à l’infirmerie, il y aurait moins de débats et plus de sérénité en Floride.

Philadelphia Sixers

Des séances de kinésithérapie pour travailler la coordination. Avez-vous tenté de regarder Joel Embiid courir cette année ? L’expérience est douloureuse et fait immédiatement gonfler votre propre genou. Alors pour sauver les articulations des spectateurs, il faut que du travail soit fait pour celles du Camerounais.

Phoenix Suns

Une place pour Alexandre Martin dans le staff. Avec ce renfort de luxe, la franchise de l’Arizona s’assurerait que son effectif joue toujours avec le cœur comme c’est le cas depuis le début de saison. Et puis avoir la voix du pépère sur le banc de touche, ça rassure et ça apaise…

Replay Suns – Lakers. Oui le coup de sifflet qui donne 3 lancers à LeBron est complètement abusé…………. au milieu d’une fin de match chaotique. Mais je préfère me concentrer sur le positif. C’était un putain de match !! Tellement cool de voir ces Suns jouer ainsi, se battre…

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) December 15, 2025

Portland Trail Blazers

Un Damian Lillard tout neuf. La superstar de l’Oregon ne reviendra que la saison prochaine sur les parquets, mais à plus de 35 ans, une rupture du tendon d’Achille n’est pas anodine et s’assurer qu’il revienne en bonne santé serait un merveilleux cadeau.

Sacramento Kings

Un tank blindé. D’autres équipes visent le même cadeau, mais personne ne le mérite plus. Avec les attitudes sur le parquet de Zach LaVine en début de saison ou la blessure de Domantas Sabonis, il n’y a que peu de doutes. En tout cas, les belles performances de Maxime Raynaud sont déjà hyper satisfaisantes, pour nous comme pour les Kings.

San Antonio Spurs

Un mollet ultra solide. Absent quasiment un mois à cause d’un bobo au mollet, Victor Wembanyama est de retour en tant que remplaçant et avec une restriction de minutes. Que pouvons-nous y faire ? Demander la meilleure santé possible pour l’Alien lors du reste de la saison, afin qu’il puisse continuer d’envoyer des dingueries soir après soir.

Toronto Raptors

Un miroir déformant. Depuis le début de saison Brandon Ingram se prend pour Kawhi Leonard 2019 (okay on abuse mais il assure fort). Alors pour que le cosplay dure un petit peu plus longtemps, mettre ce miroir dans les vestiaires pourrait être une solution. Ce qui est sûr c’est que pour le moment, les défenses adverses n’y voient que du feu.

Utah Jazz

“À l’attaque” livre d’Evelyne Reberg et Jacqueline Cohen. Histoire d’assumer jusqu’au bout l’identité de jeu de ce début de saison. Il paraît même que si des joueurs osent défendre sur le parquet, ils seront automatiquement virés de Salt Lake City.

Washington Wizards

Une place pour le concours des talents francophones en 2026. Entre Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et Kyshawn George, ils ont bien du monde qui pourrait mériter une récompense. Et puis si cette invitation permet de gratter quelques petits fours…

Not Ky talkin’ to Bilal in French mid-drill 😭🎤#ForTheDistrict | @CaesarsSports pic.twitter.com/hKSa678IQJ

— Washington Wizards (@WashWizards) November 18, 2025