Le renvoi de Chris Paul, une décision catastrophique pour l’image des Clippers

À la surprise générale, et notamment celle de Chris Paul, les Clippers ont décidé de renvoyer ce dernier alors qu’ils traversent une grosse crise en ce début de saison NBA. Si on ne connaît pas pour l’instant les tenants et aboutissants de l’histoire, on peut déjà affirmer que l’image de la franchise vient d’en prendre un gros coup.

C’est donc ça, le dernier moment marquant de Chris Paul avec les Clippers : renvoyé à 3h du mat’, début décembre, alors qu’il est en déplacement à Atlanta lors d’un road-trip avec les Clippers. Tout ça alors que CP3 – 40 ans – dispute sa toute dernière saison en carrière, lui qui était revenu dans sa franchise de cœur pour boucler sa carrière légendaire en beauté.

Pour le moment, on a très peu de détails et d’informations sur ce qu’il s’est réellement passé en coulisses ces dernières heures. Mais une chose est d’ores et déjà certaine : en matière d’image, de PR (Public Relations) et de perception extérieure, les Clippers viennent de se tirer une balle dans le pied.

Chris Paul, c’est l’un des cinq meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la NBA. C’est aussi et surtout l’un si ce n’est le meilleur joueur de l’histoire des Clippers, qui a fièrement représenté l’autre franchise de Los Angeles durant les années 2010. Une décennie où les Clips version « Lob City » ont enchaîné les saisons à plus de 50 victoires et les qualifications en Playoffs. CP3, il a tout fait pour changer la réputation d’une franchise longtemps synonyme de lose en NBA. Quand on pensait au Point God, on pensait aux Clippers. Et inversement.

La relation entre Chris Paul et les Clippers ne s’était jamais rompue, même quand les deux camps avaient pris des directions différentes depuis son transfert à Houston en 2017. Et c’est ce qui a ouvert la porte à un retour de CP3 à Los Angeles cet été, pour une tournée d’adieu dans sa franchise de cœur, devant ses fans et sa famille, dans le tout nouveau Intuit Dome.

« J’ai tellement hâte que la saison commence » avait déclaré Chris Paul mi-octobre. La suite, vous la connaissez.

Quelques jours seulement après avoir rendu hommage à Chris Paul pour sa « Last Dance », les Clippers ont démontré un manque de respect assez choquant pour leur légende. Et ce n’est pas le statement ridicule du président Lawrence Frank qui va changer quoi que ce soit :

« Nous nous séparons de Chris, qui ne fera plus partie de l’équipe. Chris est un joueur légendaire des Clippers qui a connu une carrière historique. Je tiens à préciser une chose : personne ne reproche à Chris nos mauvais résultats. Nous sommes reconnaissants de l’impact que Chris a eu sur la franchise. »

Voici un exemple parfait de comment s’enfoncer alors qu’on essaye de sauver la face publiquement.

Au vu de la manière avec laquelle les Clippers ont renvoyé Chris Paul, sauver la face est tout simplement impossible. Les réactions négatives à l’encontre de la franchise de Los Angeles se sont succédé depuis l’annonce :

« Chris Paul, futur membre du Hall of Fame, que je pensais être le premier joueur des Clippers à voir son maillot retiré un jour, est renvoyé chez lui à ce stade de la saison. C’est l’une des choses les plus étonnantes que j’ai vues depuis que je couvre cette Ligue. » – Marc Spears, journaliste ESPN « Renvoyer CP3 de cette manière donne une très mauvaise image. C’est une mauvaise image du point de vue du joueur, du point de vue de l’héritage de la franchise, et pire encore, du point de vue des fans. Donner à ses propres fans une raison supplémentaire d’être mécontents au cours d’une saison déjà historiquement mauvaise est incroyable. » – Farbod Esnaashar, journaliste qui couvre les Clippers « Je suis un grand fan des Clippers, mais ce move-là fait partie des moves qui me dégoûtent le plus avec celui de Blake (Griffin). L. Frank doit être viré sans délai c’est honteux… » – Hugo, fan français des Clippers

Journalistes, fans, experts… tout le monde ou presque pointe du doigt la façon avec laquelle les Clippers ont traité Chris Paul, avec des mots plus ou moins forts. Certains parlent de « honte », d’autres de « franchise sale et sans âme ». Bref, une perception catastrophique, en plus d’avoir des résultats collectifs minables cette saison.

Ce genre d’épisode, ça peut suivre une franchise pendant des années, d’autant plus que les Clippers ne sont pas à leur premier coup d’essai. En janvier 2018, la franchise de Los Angeles avait transféré Blake Griffin – autre grand visage de l’équipe – à Detroit sept mois seulement après l’avoir prolongé pour cinq ans. Et aujourd’hui, c’est donc à Chris Paul qu’on montre la porte de sortie.

La manière catastrophique avec laquelle les Clippers traitent les meilleurs joueurs de leur (médiocre) histoire résonne forcément à travers la NBA. Si on est dans le costume d’une star à la recherche d’une nouvelle équipe, pourquoi envisager les Clips sachant qu’ils ne respectent même pas l’héritage laissé par leurs légendes ? On parle en plus de la SEULE FRANCHISE de la Ligue à n’avoir AUCUN maillot retiré au plafond de sa salle.

Bref, les Clippers ont donné une raison supplémentaire d’être perçus comme les losers / cancres de la NBA. Les prochaines heures devraient nous en apprendre plus sur les coulisses du dossier Chris Paul mais peu importe ce qui en sort, la franchise de Steve Ballmer ne risque pas de s’en remettre de sitôt.

