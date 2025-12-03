Chris Paul coupé par les Clippers !!

Disputant actuellement sa toute dernière saison en NBA, Chris Paul (40 ans) vient d’être coupé par les Clippers, en pleine crise.

La dernière danse de Chris Paul en NBA vient de prendre un sacré tournant.

Ce mercredi matin, en pleine nuit aux États-Unis, l’insider Chris Haynes a annoncé que les Clippers « renvoyaient Chris Paul à la maison », eux qui se trouvent actuellement à Atlanta pour disputer le deuxième match de leur road-trip à l’Est.

Traduction : CP3 vient de se faire couper. Les Clippers l’ont confirmé peu après dans un communiqué.

COMMENT ÇA CHRIS PAUL COUPÉ ?!?!? 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/eei9J8JZ5b

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025

😭😭😭😭😭😭😭 mais les Clippers n’en ont vraiment rien à FOUTRE c’est pas possible y’a anguille sous roche là

C’est quoi ce statement ????!? https://t.co/cpcFE2IWKR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025

On n’a pas les détails de ce qui se passe en coulisses, ni les vraies raisons de ce renvoi brutal. Les Clippers assurent que « personne ne blâme Chris pour les mauvaises performances » de l’équipe, pourtant c’est exactement le message qui est envoyé.

Alors que les Clippers sont au fond du trou actuellement (5 victoires – 16 défaites, 14e de l’Ouest), ils ont décidé de virer le meneur vétéran qui voulait faire sa dernière danse au sein de sa franchise de cœur, tout près de sa famille installée à Los Angeles. On rappelle que Chris Paul est une véritable légende des Clippers, maestro de l’équipe durant l’ère Lob City au cours des années 2010.

Complètement abasourdi par cette nouvelle, les Clippers qui coupent Chris Paul.

Ok c’est la crise dans la franchise.

Ok CP3 a 87 ans sur les parquets.

Ok tu peux faire des panic moves.

Mais pour sa dernière saison annoncée en carrière ? Le meilleur meneur de ton histoire ? Dans…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025

On devrait en savoir plus sur les dessous de ce move assez choquant dans les heures à venir. Ce qui est sûr, c’est qu’il y avait sans doute une meilleure manière de couper les ponts avec Chris Paul, qui ne pourra donc même pas terminer sa dernière saison en carrière à Los Angeles.

Qu’est-ce que ça veut dire pour CP3 ? Que l’heure de la retraite a sonné prématurément ? Ou alors signera-t-il ailleurs pour boucler sa carrière d’une autre façon que celle-ci ?

Réponses à venir bientôt.

Chris Paul sur Insta…

Nan c’est terrible…

Terrible… pic.twitter.com/lHRxJZjV6x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025