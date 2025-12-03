Stephen Curry (Warriors) absent encore 10 jours

Le 03 déc. 2025 à 09:49 par Nicolas Meichel

Touché au quadriceps le 26 novembre dernier, Stephen Curry ratera encore quelques matchs. Le meilleur shooteur de l’histoire ne fera pas le déplacement avec les Warriors lors du prochain road-trip.

C’est l’insider Anthony Slater (ESPN) qui a annoncé la nouvelle.

Stephen Curry manquera ainsi les matchs contre Philadelphie, Cleveland et Chicago, avant un potentiel retour le 12 décembre prochain face aux Timberwolves à San Francisco.

🚨 Stephen Curry sera absent encore 10 jours d’après la dernière update.

Les Warriors peuvent-ils limiter la casse ? https://t.co/iTtyzyaKYh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025

Depuis la blessure de Curry, les Warriors ont battu les Pelicans avant de tomber avec les honneurs contre Oklahoma City cette nuit. Golden State affiche actuellement un bilan de 11 victoires – 11 défaites, synonyme de 8e place à l’Ouest.

Potentiellement privés aussi de Jimmy Butler (touché au genou), les Warriors vont devoir s’accrocher pour éviter de basculer dans le négatif lors des jours à venir…