Sans Stephen Curry, les Warriors échouent de très peu face au Thunder (112-124)

Sans Stephen Curry puis Jimmy Butler (qui s’est blessé dans la partie), les Warriors ont perdu mais livré une magnifique prestation face au Thunder (112-124). Un money time ultra-intense et particulièrement plaisant, mais que voulez-vous, OKC est champion en titre. Le sang-froid des leaders de la ligue et des choix douteux de Steve Kerr ont eu raison de la fête au Chase Center.

Une affiche alléchante sur le papier, une affiche remarquable en réalité. Sans Stephen Curry, les Warriors n’ont pas démérité et proposé l’un, si ce n’est LE meilleur match de leur saison en cours. On a pourtant cru au début à une déroute complète, puisque le Thunder arrive au vestiaire avec 19 points d’avance.

Shai Gilgeous-Alexander est l’artisan majeur de cette grosse période offensive, avec 8 points de suite juste avant la mi-temps. Un run assassin qui porte le score à 19 unités d’écart, et qui envoie les Warriors au vestiaire sonnés. Derrière le MVP en titre, Jalen Williams et Chet Holmgren sont aussi tranchants et jouent parfaitement leur rôle.

Au retour sur le parquet, Golden State s’applique à mettre un peu plus d’intensité et passe immédiatement un bon run (10-1). L’écart est réduit à dix points, puis sept, puis quatre. Les Warriors jouent intensément, prennent le contrôle du rythme… et pour rappel, celui qui contrôle le rythme contrôle le match.

Une défense de fer, ce alors que Draymond Green est déjà à cinq fautes. On voit des attaques tranchantes qui impliquent tout le groupe – et notamment Seth Curry, pour sa première chez les Warriors – un tout qui perturbe trop le Thunder, sans doute surpris d’une telle combativité. Le frangin de Steph signe un tir de FOU pour égaliser la rencontre, le Chase Center explose et s’est trouvé son nouveau chouchou !

CE TIR !

C’EST STEPH OU SETH SUR LE PARQUET ?

🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/2FjbOObHE0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025



Les Warriors passent ensuite devant, grâce aux efforts collectifs. Au tour du Thunder d’être sonné. Pat Spencer défonce Chet Holmgren, oui cette phrase est réelle. Pourtant, deux éléments vont faire chuter les Warriors. D’abord, le sang-froid des joueurs de Mark Daigneault, impressionnant. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren. Les bons tirs, au bon moment.

Et pile quand les Warriors ne trouvent plus le cercle… la faute de Steve Kerr ? Des choix douteux pour le coach de Golden State en fin de partie. Seth Curry, en feu pour sa première ? Sortie du terrain. Pat Spencer, dans le même mood ? Pareil. Pas compris. Et dans le même temps, les entrants (Buddy Hield, Brandin Podziemski) paument trop de tirs. Sale impression que la défaite est aussi l’affaire du coach. De quoi renforcer la frustration.

Le Thunder enchaîne sa 13e victoire de suite, et est désormais à 21-1. Ça enchaîne, pas de ralentir !