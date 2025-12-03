Anthony Edwards en feu (44 points), les Wolves se sortent du piège Pelicans (142-149, a.p.)

Minnesota a dû pousser jusqu’en prolongation pour venir à bout des Pelicans, mais la lumière est venue d’un homme : Anthony Edwards. Auteur de 44 points dont une seconde mi-temps monstrueuse, l’arrière a porté les Wolves vers un succès 149-142, bien épaulé par un Rudy Gobert clinique et un Julius Randle solide dans les moments chauds.

Minnesota a tremblé, vacillé, mais Minnesota a fini par s’imposer au terme d’un match où rien n’a été simple. Bousculés par des Pelicans agressifs, les Wolves ont longtemps été en réaction avant qu’Anthony Edwards ne prenne le match à bras-le-corps. Sa seconde mi-temps de feu : 30 points, séquences clutch en série et une domination physique assumée, a totalement inversé la dynamique et permis d’arracher la prolongation.

Anthony Edwards has the 2nd most games by a SG in NBA history with 40+ PTS & 5+ 3PM.

Only James Harden has more. pic.twitter.com/ihG7hBJFml

December 3, 2025

C’est sa sixième rencontre d’affilée à plus de 30 points, une série qui l’installe clairement dans un état de forme majuscule. Il devient également le deuxième arrière de l’Histoire à finir un match à au moins 40 points et 5 tirs du parking. Le seul à avoir fait ça avec lui : un certain James Harden.

Anthony Edwards’ last 6 games:

44 PTS

32 PTS

39 PTS

31 PTS

43 PTS

41 PTS

On 55.5% FG, 48.4% 3PT pic.twitter.com/93nkYrezuJ

December 3, 2025

Mais s’il a fallu un Edwards incandescent pour ramener Minnesota, c’est aussi parce qu’en face, Trey Murphy a répondu coup pour coup : 33 points à 11/21 au tir et 4/8 du parking, 15 rebonds et 4 passes.

Trey Murphy tonight:

33 Points

15 Rebounds

4 Assists

11/21 FGM

4/8 3PM

7/7 FTM

41 Minutes pic.twitter.com/gdGRqZVPSk

December 3, 2025

Le Pelican a a pris ses responsabilités en attaque : agressivité constante, tir extérieur fiable, lectures justes, et un sang-froid qui a porté New Orleans tout au long du money-time. À chaque run des Wolves, Murphy posait une réponse immédiate, gardant son équipe connectée au score sans montrer le moindre signe de panique. Un match référence, où il a assumé le costume de leader offensif en l’absence de Zion.

La prolongation, en revanche, a fait basculer la rencontre. L’expérience et le physique des Wolves ont pris le dessus : Rudy Gobert (26 points à 9/10 au tir, 13 rebonds) a verrouillé le cercle et multiplié les finitions propres, tandis que Julius Randle (16 points) a assuré les possessions lourdes pour soulager Edwards. Les Pelicans ont alors manqué de jus, un peu moins précis, un peu moins disciplinés, incapables d’enchaîner les stops dans les dernières minutes.

Au final, Minnesota s’en tire dans un duel où Edwards a joué les héros, mais où Trey Murphy a rappelé qu’il pouvait, lui aussi, faire basculer un match presque à lui tout seul.