Boston a décroché une nouvelle victoire au TD Garden, mais l’affiche a surtout été marquée par un face-à-face incandescent entre Mikal Bridges et Jaylen Brown. Deux styles et un mano a mano qui ont rythmé la rencontre avant que les Celtics ne fassent la différence dans le money-time (123-117).

Boston a gagné, oui. Le TD Garden a encore vibré, oui. Mais ce que retiendra la nuit, c’est la joute entre Mikal Bridges et Jaylen Brown, deux locomotives à plein régime qui ont tenu le match par la gorge pendant de longues séquences. Une opposition de styles, de rythmes, de responsabilités… et une démonstration des deux côtés.

New York avait débarqué avec une mission simple : répondre physiquement et défensivement à une équipe de Boston qui se bat chaque soir. Et dans cette bataille, Bridges a été la lumière offensive des Knicks. À la fois propre, agressif et constant, il a multiplié les prises d’initiative, sanctionné les close-outs et porté New York dans les moments où l’attaque stagnait, surtout dans un match où Jalen Brunson est passé à côté (15 points à 6/21 au tir et 1/8 du parking). Son adresse longue distance (8/12) a gardé les Knicks à flot pendant la poussée de Boston au deuxième et troisième quart, et sa capacité à créer son propre tir a rappelé pourquoi la franchise le considère comme une option offensive importante.

De l’autre côté, Jaylen Brown n’a pas seulement répondu : il a frappé plus fort. L’ailier des Celtics a utilisé sa puissance, son burst et son sens du momentum pour dicter le ton. Quand Boston avait besoin d’un panier pour casser le rythme new-yorkais, Brown était là. Quand il fallait lancer un run, Brown était encore là. Il a fait reculer Bridges sur plusieurs séquences en un-contre-un, s’est imposé en transition, et a multiplié les finitions au contact avec une facilité déroutante. Dans le deuxième quart c’est lui qui a été le cœur de la montée en température des Celtics (37-20).

Le plus fascinant ? Le duel n’a jamais été un one-man show des deux côtés. Bridges a mené les Knicks avec sa panoplie technique et son sang-froid, Brown a répondu avec son explosivité et sa capacité à punir chaque erreur. Et autour d’eux, le rythme du match changeait constamment, comme si chaque prise d’ascendant individuelle influençait tout le collectif.

Au final, Boston a fini par s’en sortir grâce à son exécution dans les cinq dernières minutes, sa discipline défensive et ses tirs plus propres (56% de réussite globale). Boston repart avec la victoire et le TD Garden est vengé après l’épisode du printemps dernier.