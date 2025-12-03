Pelicans : Zion Williamson absent pour une période indéterminée

Nouvelle tuile pour les Pelicans : touché à l’adducteur droit, Zion Williamson va (encore) manquer au moins trois semaines de compétition. Un coup dur de plus pour New Orleans, en quête de stabilité depuis le début de la saison. Entre disponibilité aléatoire et ambitions freinées, la boucle Zion continue.

On croyait Zion lancé pour de bon après un automne discret mais globalement encourageant, et puis la tuile est tombée : lésion à l’adducteur droit, arrêt immédiat, indisponibilité estimée à au moins trois semaines. Les Pelicans n’ont même pas eu le temps d’espérer une bonne surprise : le diagnostic est clair, la gêne n’est pas anodine, et la franchise doit réapprendre à jouer sans lui. Encore. Le joueur avait déjà manqué une portion du début de saison, et cette nouvelle blessure s’inscrit dans une régularité dont tout le monde se passerait volontiers à New Orleans.

Zion Williamson sera donc éloigné des parquets pendant quelques temps…

Nombres de matchs en NBA :

Saison 1 – 24

Saison 2 – 61

Saison 3 – 0

Saison 4 – 29

Saison 5 – 70

Saison 6 – 30

Saison 7 – Déjà 11 loupés et plus à venir https://t.co/y2G6z1tJQk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Pour les Pelicans, c’est un casse-tête qui revient frapper en plein milieu d’une période charnière. L’équipe continue à essayer de jouer au basket, découvre des rookies intéréssants (Derek Queen et Jeremiah Fears) et voilà que le pilier physique du projet disparaît à nouveau.

Mais le problème dépasse largement la seule production statistique. Chaque blessure rallonge la liste, renforce l’inquiétude, entretient la même question qui tourne en boucle depuis 2019 : peut-on bâtir quelque chose de durable autour d’un joueur dont la disponibilité n’a dépassé les 30 matchs que deux fois en sept saisons ? Les Pelicans veulent croire au potentiel unique de Zion, à ce mélange de puissance et de vitesse qu’aucun autre intérieur de la Ligue ne possède et qui, rappelons-le, était comparé à LeBron James lors de sa draft… Mais la réalité sportive est brutale : tant que son corps ne suivra pas, les ambitions de la franchise (déjà pas bien hautes) resteront plafonnées, et les saisons continueront de basculer au rythme des IRM.

L’absence minimale de trois semaines est déjà un coup dur, mais personne ne parie réellement sur un retour pile à l’échéance. L’historique impose la prudence, les médecins imposeront la progressivité, et New Orleans sait pertinemment qu’accélérer la récupération serait un pari dangereux. La période des fêtes pourrait donc servir d’horizon raisonnable, sans certitude.

D’ici là, l’équipe devra apprendre à jouer sans lui… voire à envisager de tourner la page pour de bon ? Rien de sûr, mais d’ici le mois de février et la trade deadline, il peut se passer beaucoup de choses (encore faut-il pouvoir refourguer la salade à quelqu’un).