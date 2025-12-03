Les récompenses de novembre en NBA : Nikola Jokic et Cade Cunningham joueurs du mois !

Premier mois complet de NBA, premiers trophées mensuels décernés. Entre les habitués du trône, les jeunes qui frappent déjà à la porte et quelques surprises sur les lignes défensives, la Ligue a distribué ses récompenses du mois de novembre. Et clairement, certains n’ont pas attendu le calendrier de l’Avent pour sortir les gros cadeaux.

Les joueurs du mois

À l’Ouest, Nikola Jokić continue d’enchaîner les mois comme d’autres enchaînent les expressos du matin : tranquillement, mais avec une efficacité insolente. Denver repart sur les rails, et le triple MVP a rappelé que le basket est un langage qu’il maîtrise comme personne. Vision, contrôle, scoring au besoin : le Serbe a traversé novembre en chaussons et avec une feuille de stats qui ferait rougir un calculateur TI-89. Les Nuggets avaient besoin d’un cap, il l’a donné : quasi triple double de moyenne et un bilan collectif de 14-5. Ouais, il a lancé sa saison hein.

À l’Est, Cade Cunningham s’est offert un coup de projecteur monumental. Detroit n’est pas toujours une équipe simple à lire, mais le patron, lui, est limpide : organisation, justesse, prises de responsabilités, leadership. Le meneur des Pistons a enchaîné des performances calibrées All-Star, celles qu’on attend de lui depuis sa draft. Et ce mois-ci, impossible de lui retirer l’étiquette de moteur d’une franchise en reconstruction. Un quasi 28-10 de moyenne, un bilan de 16-4 (!), première place à L’Est dont un record de franchise égalé de 13 victoires consécutives, difficile de mettre quelqu’un d’autre.

Les Rookies du mois

Cooper Flagg était attendu. Spoiler : le gamin ne déçoit absolument pas. À l’Ouest, il a transformé son adaptation en NBA en masterclass accélérée. Intensité, jeu sans ballon, défense, sens du timing : tout y est, et tout respire le futur joueur majeur. Le premier mois d’un rookie ne ressemble jamais à un long fleuve tranquille, mais Flagg, lui, semble y naviguer en yacht. Les fans des Mavs peuvent retrouver le sourire (ne nous le tradez pas celui-là svp, merci).

À l’Est, Kon Knueppel complète le doublé de Duke à l’image de son comère de l’Ouest et ancien coéquipier . Un swingman propre, méthodique, calme comme un moine tibétain sur la ligne des lancers. Il a offert à Charlotte une dose de stabilité bienvenue, et surtout une production aussi régulière qu’un métronome suisse. Premier mois, premières promesses, et déjà la sensation que le rookie va s’accrocher au peloton de tête.

Les meilleurs défenseurs du mois

À l’Ouest, Cason Wallace a endossé le rôle de chien de garde full-time. La défense du Thunder change de dimension quand il est sur le parquet : pression constante, mains rapides, déplacements propres, aucune possession de repos pour l’adversaire. Le garçon avait déjà montré sa palette, mais ce trophée confirme son installation dans la cour des gros locks de la conférence. Un des meilleurs défenseurs (leader de la ligue en interceptions) de la meilleure défense de la ligue, récompense logique.

À l’Est, Scottie Barnes récupère la récompense comme on ramasse des miettes de pain : naturellement. Le Dino a mis le cap sur un registre défensif ultra-complet, avec de l’impact sur toutes les positions et un moteur jamais en dessous de 110%. Barnes est partout, tout le temps, et son mois l’a prouvé. Seul joueur de la NBA a compilé au moins 30 interceptions et 30 contres, les Raptors sont la 3e meilleure défense de l’Est sur ce premier mois, il l’a mérité.

Les coachs du mois

À l’Ouest, Mark Daigneault récupère la récompense logique d’un Thunder qui joue avec une maturité presque indécente. Jeu fluide, identité claire, développement cohérent… les champions en titre affichent une progression linéaire rare, preuve qu’il y a un vrai pilote dans le cockpit. Bilan de 20-1, mdr.

À l’Est, J.B. Bickerstaff obtient une distinction qui illustre parfaitement ce que Detroit est en train de devenir : une équipe qui s’arrache, qui défend, qui suit un plan. Il fallait du courage pour relancer une franchise encore en chantier, et ce premier mois solide rejaillit directement sur son coaching. A l’image de Cade Cunningham, difficile de désigner un autre tacticien à l’Est.

