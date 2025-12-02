Programme NBA : Warriors – Thunder à 5h, une ancienne dynastie face à la nouvelle ?

Le Oklahoma City Thunder réalise le meilleur début de saison régulière en NBA depuis les Golden State Warriors en 2016. Cette nuit, les deux équipes se retrouvent et les élèves voudront montrer qu’ils ont définitivement dépassé les maîtres.

Le programme NBA de ce soir

1h : Sixers – Wizards

1h30 : Raptors – Blazers

2h : Celtics – Knicks

2h : Pelicans – Timberwolves

2h : Spurs – Grizzlies

5h : Warriors – Thunder

Le match à ne pas rater : Warriors – Thunder

Aujourd’hui, les deux équipes ne jouent plus complètement dans la même catégorie, mais cette affiche rend toujours romantique les fans de NBA. La décennie 2010 a été marquée par ces deux franchises jeunes et talentueuses qui se tiraient la bourre au top de l’Ouest. Stephen Curry a mis l’un des shoots les plus mythiques de l’histoire du basket-ball dans l’Oklahoma. Kevin Durant y a été acclamé plus hué…

THE « BANG » HEARD AROUND THE WORLD 💥

9 years to this day, Steph Curry’s shot against the Thunder started a change to the NBA landscape as we knew it 👀

(via @warriors)pic.twitter.com/3FMZbVGzwm

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 27, 2025

Désormais la dynastie de Golden State est terminée, tandis que celle d’OKC semble commencer. Cette rencontre a des airs de passage de témoin et c’est bien ça qui la rend excitante. Rendez-vous à 5h du matin pour se perdre entre passé, présent et futur.

Le reste du programme :

Après les Bucks, les Wizards vont-ils se payer les Sixers ?

Toronto a encore une belle occasion d’améliorer son bilan face aux Blazers à domicile.

Affiche classique de la Conférence Est entre Celtics et Knicks. New York voudra montrer que le Madison Square est une meilleur forteresse que le TD Garden.

Les Wolves se déplacent chez les Pelicans. Et logiquement, un loup est plus puissant qu’un gros oiseau.

San Antonio peut continuer à enchaîner les victoires sans Victor Wembanyama. Memphis est au menu cette nuit.

Les Français en lice :

Bilal Coulibaly jouera face aux Sixers, pas Alexandre Sarr.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert se déplaceront au Canada.

Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet en vadrouille à Boston.

Rudy Gobert et Joan Beringer devront dominer face à la raquette des Pelicans.

Ousmane Dieng fera partie de la belle affiche face aux Warriors.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici