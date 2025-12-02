Les joueurs NBA les + décevants sur ce début de saison ! Apéro TrashTalk

Comme chaque mardi, zoom sur un gros sujet d’actu à l’heure de l’Apéro. Au menu aujourd’hui ? Les joueurs NBA qui déçoivent en ce début de saison.

Un bon gros mois que la NBA a repris, et si certains joueurs ont cartonné d’autres ont bien déçu… Qui sont les joueurs les plus décevants sur ce début de saison ? Qui est très bas par rapport à nos attentes ? Et est-ce qu’ils peuvent se rattraper, ou est-ce le début d’une longue chute qui va durer plusieurs mois ? Sortez vos couteaux, ça va charcuter donc c’est l’heure de l’Apéro !