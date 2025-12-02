L’Italien Danilo Gallinari, ancien joueur NBA, annonce sa retraite

Parmi les joueurs européens qui ont réussi à se faire un nom en NBA au cours des quinze dernières années, il y a Danilo Gallinari. L’Italien a décidé de raccrocher définitivement les sneakers à 37 ans.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN) ce mardi.

🚨 Danilo Gallinari dit au revoir au basket.

Une carrière solide en NBA de 2008 à 2024, 15 points de moyenne à 38% à 3-points, passé notamment par les Knicks et les Nuggets.

Meilleur Italien à avoir joué en NBA ? 🇮🇹🤔 https://t.co/5oP505j1km

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Sélectionné par les Knicks avec le sixième choix de la Draft 2008, Danilo Gallinari a évolué en NBA jusqu’en 2024, jouant 777 matchs de saison régulière au total (51 en Playoffs) pour des stats très honorables de 15 points, 5 rebonds et 2 passes avec 38% de réussite à 3-points.

Il a porté les couleurs de New York, Denver, les Clippers, Oklahoma City, Atlanta, Washington, Detroit et Milwaukee durant sa longue carrière. Beaucoup d’équipes donc, mais il avait réussi à s’imposer chez les Nuggets entre 2011 et 2017, après avoir montré de belles choses aux Knicks qui l’ont sacrifié pour récupérer la star Carmelo Anthony.

On se souviendra de Gallinari comme d’un grand ailier (2m08) très talentueux, adroit de loin, capable de prendre feu à tout moment comme ce soir d’avril 2015, quand il a planté 47 points (record en carrière) face aux Mavericks. Malheureusement, Danilo a été victime de plusieurs grosses blessures (rupture d’un ligament croisé du genou à deux reprises) qui l’ont empêché de réaliser une plus belle carrière encore.

Son palmarès se résume à des distinctions hors NBA : MVP de la ligue italienne en 2008, Rising Stars de l’EuroLeague la même année, et médaille de bronze à l’Euro avec la sélection italienne U18 et U20. Gallinari a aussi bouclé sa carrière avec un titre de champion à Porto Rico en 2025, et un trophée de MVP de la finale. Sur la scène internationale, Gallo a représenté fièrement l’Italie mais sans jamais décrocher de médaille.

Today, with a heart full of gratitude, I am announcing my retirement from the career I’ve always dreamed of.

It’s been an incredible journey filled with countless memories that I will carry with me for the rest of my life. Thank you, from the bottom of my heart. 🏀❤️ pic.twitter.com/UjRhTL8ZdP

— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) December 2, 2025