Le Thunder est en course pour réaliser la meilleure saison régulière de l’histoire et remporter le premier back-to-back depuis les Warriors en 2018. Mais dans le même temps, Oklahoma City peut aussi décrocher non pas un, non pas deux, mais trois choix de draft dans la Loterie (Top 14) en juin prochain. Terrifiant !

Jouer le titre et le haut de la Draft la même année, cela semble théoriquement impossible… sauf quand on est le Oklahoma City Thunder. OKC possède en effet le choix de premier tour des Clippers en 2026 et 2027, des Clippers qui sont actuellement au fond du trou. Et ça, ça fait flipper toute la NBA.

« La Ligue est en panique concernant le Thunder qui possède les picks des Clippers au cours des deux prochaines années. » – Tim MacMahon, insider ESPN

« The league is in a panic about the Thunder owning the Clippers picks these next couple years. » 😳@BannedMacMahon on the Clippers after their 5-15 start ✍️ pic.twitter.com/pz2Ko9D3NA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 1, 2025

Comme si ça ne suffisait pas, le Thunder pourrait aussi récupérer un pick de premier tour en 2026 grâce au Jazz, et un autre via les Sixers.

Comment OKC peut avoir 3 picks dans le Top 14 de la Draft 2026

Le pick des Clippers

Choix de premier tour 2026 non protégé

Récupéré dans le transfert de Paul George en 2019

Pick #5 dans les simulations actuelles (bilan des Clippers : 5-16)

Le pick du Jazz

Choix de premier tour 2026 protégé 1-8 (OKC le récupère à partir de la 9e place)

Récupéré dans le transfert de Derrick Favors en 2021

Pick #9 dans les simulations actuelles (bilan du Jazz : 7-13)

Le pick des Sixers

Choix de premier tour 2026 protégé 1-4 (OKC le récupère à partir de la 5e place)

Récupéré dans l’échange Al Horford – Danny Green en 2020

Pick #14 dans les simulations actuelles (bilan des Sixers : 10-9)

Selon l’évolution de la saison et ce que décident Adam Silver les balles de ping-pong à la prochaine Loterie NBA, le Thunder pourrait donc récupérer trois picks dans le Top 14 de la Draft 2026, qui s’annonce en plus assez exceptionnelle. Ah oui, on oubliait, Oklahoma City obtiendra aussi un quatrième choix de premier tour (via les Rockets), en fin de draft.

Le reste de la NBA peut effectivement paniquer.

L’image la plus flippante du jour : les picks d’OKC en 2026

Source : Tankathon