Le 02 déc. 2025 à 11:50 par Hisham Grégoire

Isaiah Thomas a vécu une scène pour le moins improbable lors d’une course Uber : le chauffeur était persuadé d’avoir embarqué… Kylian Mbappé. Le meneur n’a pas manqué de partager l’anecdote hilarante sur les réseaux.

L’ancien meneur All-Star évoluant aujourd’hui dans l’équipe de G-League affiliée au Jazz a raconté sur X qu’un chauffeur Uber l’avait confondu avec Kylian Mbappé. Malgré ses dénégations, l’homme était convaincu d’avoir devant lui la star du Real Madrid, preuves Google à l’appui. Amusé, IT a partagé la scène.

Mdr Isaiah Thomas s’est posé dans un Uber et le chauffeur l’a confondu avec Kylian Mbappé 😭😭 https://t.co/Od78JYVVOE pic.twitter.com/KlC1CXW9gl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Un moment insolite qui a rapidement fait réagir les fans.