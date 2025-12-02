Doc Rivers bientôt mis à la porte par les Bucks ?

La tension monte à Milwaukee. Entre résultats décevants, ambitions de Playoffs et un vestiaire qui peine à trouver sa cadence, le nom de Doc Rivers revient de plus en plus souvent dans les discussions qui fâchent. Officiellement, rien ne bouge. Officieusement, le siège commence sérieusement à chauffer.

Depuis peu, une question revient avec l’obstination d’un vieux disque rayé : combien de temps Doc Rivers va-t-il encore tenir sur le banc des Bucks ? Huit défaites sur les neuf derniers matchs, un bilan de 9-13 et une triste 11e place à l’Est.

Certes les Bucks ne visaient pas le podium de l’Est, certes Giannis Antetokounmpo est passé par la case infirmerie, mais quand même. Se retrouver à la bataille du Play-In avec les Bulls et les Hornets ? À Chaque défaite embarrassante, à chaque attaque sans rythme, à chaque déclaration un peu trop fataliste, le nom du Doc flotte sur les réseaux comme un parachute qui ne s’ouvre pas.

Rivers est arrivé à Milwaukee au cours de la saison 2023-24 pour remettre de l’ordre, stabiliser une équipe taillée pour jouer le titre, redonner du sens au projet Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard. Aujourd’hui, Dame Dolla n’est plus là, Myles Turner est arrivé, et la réalité du terrain est beaucoup moins reluisante : les résultats sont irréguliers, l’identité de jeu peine à se dessiner et l’impression générale est celle d’un groupe qui joue loin de ses standards.

8 défaites sur les 9 derniers matchs.

Tu perds à Washington dans le clutch.

« Fire Doc » en tendance aux US.

Giannis pas content.

C’est parti 🍿

pic.twitter.com/VgYt7XtUbQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Et s’il y en a bien un qui n’est pas content, c’est Giannis Antetokounmpo.

La semaine dernière, le double MVP s’agaçait quant aux performances récentes de son équipe. Le Greek Freak a toujours été fidèle aux Bucks depuis sa draft en 2013, mais depuis des mois des rumeurs fusent concernant son avenir. Le genre de choses qui en rajoutent une couche sur Doc Rivers qui doit montrer à son franchise player qu’il peut gagner ici, notamment après les investissements faits cet été (coucou Myles Turner). Et ça n’en prend clairement pas le chemin.

L’avenir de Doc Rivers paraît incertain. Les Bucks n’ont pas encore appuyé sur le bouton rouge, mais la main est proche du couvercle. L’enchaînement de mauvais résultats ces derniers jours pourrait accélérer le processus…