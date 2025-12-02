En pleine crise, les Clippers s’enfoncent match après match. Ils ont perdu pour la 14e fois en 16 sorties cette nuit à Miami et affiche un bilan catastrophique de 5 victoires – 16 défaites (14e de l’Ouest). Le propriétaire Steve Ballmer s’impatiente de plus en plus.

Comment renverser la tendance et repartir dans le bon sens ?

C’est la question centrale à Los Angeles actuellement. Une question à laquelle les Clippers n’arrivent pas à répondre. Mais une réponse, Steve Ballmer en attend une rapidement de la part de Lawrence Frank (président des opérations basket) et Tyronn Lue (coach).

« Ballmer a déclaré à The Athletic qu’il discutait avec Lue et le président Lawrence Frank de la manière de redresser la situation. Ballmer a aussi clairement indiqué que c’était de la responsabilité de Lue et Frank d’inverser la tendance. »

After the horrific 5-15 start, Steve Ballmer has spoken with Ty Lue and Lawrence Frank about how to “turn things around,” per @LawMurrayTheNU.

Ballmer also made it clear that the job to turn it around is on Lue and Frank.

Aucun des deux n’est actuellement en position de force face au propriétaire milliardaire des Clippers.

Lawrence Frank a recruté des joueurs en pré-retraite cet été (Chris Paul, Brook Lopez), tout en laissant partir l’excellent Norman Powell pour le remplacer par un Bradley Beal déjà forfait pour la saison. Les Clippers possèdent aujourd’hui l’effectif le plus âgé de toute la NBA, ainsi que la 27e défense et la 20e attaque. C’est tout simplement une catastrophe. Pour ne rien arranger : Los Angeles devra laisser son pick de premier tour de draft au Thunder en juin prochain, et est toujours au cœur d’une enquête qui accuse les Clippers d’avoir contourné le salary cap via un emploi fictif de Kawhi Leonard.

Quant à Tyronn Lue, il n’arrive pas à appuyer sur les bons boutons, pas aidé par les blessures et un effectif dépassé par le rythme de la saison régulière. Les Clippers sont incapables de réaliser un match complet sur 48 minutes et connaissent d’énormes trous d’air. Cette nuit à Miami, après un 30-2 encaissé en fin de première mi-temps, Lue semblait tellement à bout qu’il a benché tous ses titulaires après seulement une minute dans le troisième quart-temps. Le coach l’a avoué lui-même : c’est le passage le plus « difficile » depuis son arrivée sur le banc des Clippers.

Ty Lue pulled the Clippers starters ONE MINUTE into the 3rd quarter 😭

Vu la nature de son effectif et les circonstances qui l’entourent, on doute que dégager Tyronn Lue permette aux Clippers de sauver leur saison. Le problème est avant tout structurel. Mais les Clips sont aujourd’hui tellement au fond de trou que personne n’est à l’abri. Ni Lue, ni Lawrence Frank, ni personne… à part Steve Ballmer.