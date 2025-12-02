Victor Wembanyama de retour le 10 décembre face aux Lakers ?

Absent des parquets depuis mi-octobre, Victor Wembanyama progresse dans sa rééducation : il pourrait retrouver les parquets dans une semaine pour les quarts de finale de la NBA Cup.

C’est Maxime Aubin, journaliste de L’Équipe basé à San Antonio, qui nous livre la dernière update concernant Wemby : l’Alien vient de reprendre l’entraînement individuel et pourrait viser la date du 10 décembre pour son retour sur les parquets.

Pour info : le 10 décembre, les Spurs disputeront leur quart de finale de NBA Cup face aux Lakers à Los Angeles.

En attendant, les Spurs vont devoir continuer de se débrouiller sans leur pivot français. Victor Wembanyama ne jouera pas le match de ce mardi à la maison (contre Memphis) ni les trois prochains en déplacement (Orlando, Cleveland, New Orleans). Une nouvelle réévaluation est prévue dans les jours à venir.

Sans Wemby (ainsi que Stephon Castle), De’Aaron Fox et ses copains vont encore devoir sortir le grand jeu pour conserver leur bonne dynamique actuelle.