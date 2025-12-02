Dans une équipe des Mavericks en manque de repères, certains soirs révèlent des joueurs qu’on croyait encore en coulisses. Face à Denver, Ryan Nembhard – frère d’Andrew – a saisi sa chance, au point de faire basculer la rencontre et de rappeler que les Mavs ont peut-être entre les mains une pièce bien plus importante que prévu.

Dallas vit un début de saison qui ressemble à un long brouillard : identité incertaine, rotations bricolées, rythme fluctuant, rien ne tourne vraiment rond et chaque victoire ressemble plus à un soulagement qu’à une construction collective. Et c’est précisément dans ce marasme-là qu’un rookie non-drafté a décidé de balancer un éclair de lumière.

Hier soir, face aux Nuggets, Ryan Nembhard a sorti une copie presque parfaite : 28 points (record égalé pour un joueur en contrat non garanti), 10 passes, 12/14 au tir, 4/5 du parking, zéro balle perdue, une maîtrise que personne ne voyait venir à ce niveau-là et certainement pas dans un match aussi chaotique.

Mavericks undrafted rookie Ryan Nembhard 28 PTS (12-14 FG, 4-5 3P, 100% TS), 10 AST, 3 REB vs. Nuggets

Dallas avait commencé comme un fantôme, encaissant un 21–4 d’entrée contre un Denver qui semblait prêt à transformer la rencontre en rouleau compresseur. Mais Nembhard a été le premier à allumer un semblant d’étincelle, puis à maintenir la flamme. Il a joué juste, calmé les séquences paniquées, créé du jeu pour tous, attaqué quand la défense réagissait en retard, puni le moindre espace. Rien de forcé, rien de superflu : juste un meneur qui a décidé, le temps d’un soir, de faire tourner une attaque NBA comme s’il avait dix ans de bouteille.

Et ce match ne sort pas de nulle part. Il arrive dans un contexte où les Mavericks manquent terriblement de repères. Depuis le début de saison, Nembhard naviguait dans un rôle périphérique, quelques minutes par-ci par-là, un contrat two-way (non garanti) qui lui rappelle en permanence qu’il n’a pas encore vraiment pied dans la Ligue, et des statistiques modestes : 5,4 points et 3 passes par match.

Mais même dans la confusion générale, on voyait déjà un fil rouge : avec lui, l’attaque respire mieux. Il perd très peu de ballons, sait organiser un pick-and-roll, garde la tête froide quand le rythme s’emballe, et surtout, il joue un basket lisible. On ne lui demandait pas de briller, juste de stabiliser. Mais hier, il a dépassé tout ce qu’on pouvait projeter : il a montré qu’il pouvait aussi être un point fort offensif.

Une performance qui n’est pas passée inaperçue dans le vestiaire texan :

« Être un rookie non drafté de 22 ans, il a fait de grands progrès. Ce n’est pas ma décision, mais je ne sais pas s’il va rester en contrat two-way encore très longtemps. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais tous les gars de l’équipe adorent jouer avec lui. » – Anthony Davis sur Ryan Nembhard

Ryan Nembhard est également le premier rookie à réaliser un match à au moins 25 points et 10 passes dans une victoire depuis… son frère, Andrew.

The last rookie with 25 points and 10 assists in a win before Ryan Nembhard did it tonight?

His brother Andrew Nembhard (@ESPNInsights) https://t.co/z26zb7Fx4a

— Tim MacMahon

Ce qui rend sa performance encore plus significative, c’est qu’elle tombe dans une équipe en quête de colonne vertébrale. Kyrie Irving est toujours blessé, Dallas n’a pas de deuxième meneur établi, les alternatives sont irrégulières, les rôles évoluent chaque semaine et la confiance collective flotte au grès des matchs.

Dans ce désert organisationnel, un joueur capable d’apporter à la fois sérénité, rythme et agressivité offensive devient immédiatement précieux. Et Nembhard, par son style calme mais tranchant, est en train de se créer une place que personne ne lui avait laissée au départ. Il ne sauvera pas la saison des Mavs à lui seul, mais il fait quelque chose que le reste de l’effectif peine à offrir : il rend Dallas plus cohérent dès qu’il pose la balle au sol.

La soirée d’hier ne garantit rien, mais elle ouvre une brèche énorme. Non-drafté ou pas, two-way ou pas, Nembhard ne peut plus être considéré comme un simple appoint. Dans une équipe qui cherche désespérément un fil conducteur, il devient ce joueur qui montre le chemin, celui qui impose naturellement un jeu plus propre, plus fluide, plus fiable. On pensait qu’il serait un petit renfort ponctuel. Il est peut-être, finalement, l’une des solutions régulières à un problème qui n’en finit plus de hanter Dallas depuis le début de saison.