Opposé aux Clippers cette nuit, Norman Powell a pris un malin plaisir à enfoncer son ancienne équipe. L’ancien arrière de Los Angeles a été sans pitié en scorant 30 points en 32 minutes.

Comme un symbole, c’est Powell qui a ponctué un incroyable run de 30-2 en fin de première mi-temps, plantant deux tirs primés consécutifs pour donner 26 points d’avance au Heat. Norm’ a exulté, comme s’il avait encore de la frustration à évacuer. Les Clippers – eux – n’ont jamais réussi à s’en remettre.

THANK YOU CLIPPERS FOR NORMAN POWELL pic.twitter.com/UaMs2V5PGE

Pour rappel, les Clips ont transféré Norman Powell à Miami au cours de l’intersaison, alors qu’il restait sur sa meilleure campagne en carrière avec Los Angeles. La raison de ce trade ? Powell était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat. Visiblement, la franchise californienne n’envisageait pas de sortir le chéquier pour le prolonger, préférant le remplacer par Bradley Beal à un prix discount.

Quelques mois plus tard, voilà où nous en sommes : Powell réalise une année encore meilleure que celle de l’an passé (25 points de moyenne à 50% au tir, 45% à 3-points, 88% aux lancers-francs), Beal est forfait pour toute la saison, et surtout les Clippers sont au fond du trou.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’ils allaient avoir un bilan de 5-16 et se retrouver dans la situation actuelle » a déclaré Powell après le match. « C’est à eux de gérer et de faire face à cette situation. Ce n’est plus mon problème. »

Norman Powell a raison : ce n’est plus son problème. Il rayonne à Miami et participe pleinement à l’explosion offensive du Heat cette saison. Les Clippers n’avaient qu’à le retenir…