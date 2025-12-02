Il y a peu, James Harden semblait être le seul espoir des Los Angeles Clippers. Désormais, même lui ne semble rien pouvoir y faire. Les hommes de Tyronn Lue se font gifler soir après soir et cette nuit, c’est le Miami Heat qui a chauffé la paume (140-123). Un score flatteur par rapport à la physionomie de la rencontre.

Une défaite 140-123 face au Miami Heat n’a presque rien de choquant au vu de l’état de forme actuel des Los Angeles Clippers. Mais lorsqu’on étudie la rencontre plus en détail, on se rend compte que Norman Powell (30 points) et les siens menaient de 40 points au cours du troisième quart-temps et ont ensuite complètement relâché leurs efforts.

Chaque soir, les Voiliers repoussent un petit peu plus loin les limites de la dégueulasserie. Ils se sont inclinés lors de 14 de leurs 16 dernières sorties et sont actuellement 13e de la Conférence Ouest. Le Oklahoma City Thunder, propriétaire du pick de Draft 2026 des Californiens, se frotte les mains.

La dégringolade continue chez les Clippers…

14eme défaite sur les 16 derniers matchs…

Et l’écart final est généreux à Miami, c’est monté à 40 points d’écart cette nuit… pic.twitter.com/DCPuoavOKI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Tyronn Lue décrivait ces dernières semaines comme « le passage le plus compliqué » de sa carrière. Cette nouvelle défaite ne va rien arranger. Pourtant Kawhi Leonard est revenu depuis quelques rencontres, et est auteur de certaines performances satisfaisantes – 36 points encore cette nuit – mais rien y fait. La défense est toujours en vacances et les joueurs dominants de l’effectif n’arrivent pas à briller au même moment.

Les quatre prochains matchs des Clippers auront lieu en déplacement. D’abord à Atlanta, puis Memphis, puis dans la Minnesota et enfin à Houston. La mauvaise passe pourrait bien continuer…