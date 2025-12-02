Magnifique victoire des Dallas Mavericks face aux Denver Nuggets (131-121). Et alors qu’Anthony Davis se faisait torturer par Nikola Jokic en début de match, le mono-sourcil s’est mis au niveau progressivement et a envoyé la meilleure performance de sa saison.

Souvent dans sa carrière, Anthony Davis s’est fait traumatiser par Nikola Jokic et ce début de match entre les Dallas Mavericks et les Denver Nuggets semblait prendre la même direction. Après un quart-temps, le Serbe comptait 15 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Des statistiques précoces, jamais vues depuis la saison 1996-97. Dans son sillage, la franchise du Colorado menait de 14 points.

Sauf que le rapport de force s’est progressivement équilibré et Anthony Davis a remis son équipe sur les bon rails des deux côtés du terrain. Ryan Nembhard, son jeune coéquipier, l’a bien expliqué après la rencontre :

« C’est un atout majeur, offensivement et défensivement, il est notre pilier. On lui fait la passe, il peut aller marquer et en défense, il est un contreur et il rattrape nos petites erreurs. »

Ryan Nembhard on having Anthony Davis back in the lineup:

“It’s huge, offensively and defensively, he’s the anchor for us. We throw it in to him, he can go get a bucket and defensively he’s a shot blocker and he takes care of our little mistakes.”

Nembhard and Davis combined… pic.twitter.com/51ER8wqmTg

— Noah Weber (@noahweber00) December 2, 2025

L’intérieur des Mavs a compilé 32 points, 13 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 13/23 au tir, 2/4 de loin et 4/5 aux lancers. Son record en carrière face aux Nuggets est de 34 points, preuve qu’il n’a jamais aimé jouer contre eux et que cette performance du 1er décembre 2025 a de l’importance pour lui.

En défense, son impact défensif s’est vu à la perte de vitesse progressive de Nikola Jokic. Le Triple MVP n’a inscrit « que » 12 points à 3/13 au tir en deuxième mi-temps. Au global, c’est tout de même 29 points, 20 rebonds et 13 passes décisives à 42% au tir.

Most 25/20/10 games over the last 50 years:

11 — Nikola Jokic

2 — Giannis Antetokounmpo

2 — Luka Doncic pic.twitter.com/jbErhQ7gOQ

— Real Sports (@realapp) December 2, 2025

Deuxième victoire consécutive pour Dallas qui remonte doucement mais sûrement au classement depuis que l’infirmerie est un poil plus vide. Dynamique positive à confirmer dès mercredi soir face au Miami Heat à domicile.

Source texte : Noah Weber