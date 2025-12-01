Coupe du Monde – qualifications : l’équipe de France s’incline en Finlande (83-76)

Au terme d’un match compliqué, l’équipe de France de basket s’est inclinée en Finlande (83-76) et laisse passer deux points dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2027. Un match en deux temps, où les Bleus ont d’abord dominé avant de craquer en fin de rencontre.

Dommage, on pense à Andrew Albicy qui aurait sans doute savouré un poil plus sa retraite internationale avec une victoire pour sortie officielle. La page tricolore se tourne pour l’un des grands visages des Bleus sur les quinze dernières années. Un pur soldat, toujours prêt à tout donner.

🇫🇷🥹 Andrew Albicy joue ce soir son dernier match avec l’équipe de France.

🔸109 matchs (2010 – 2025)

🥈 Jeux Olympiques de Tokyo 2021

🥈 Jeux Olympiques de Paris 2024

🥈 EuroBasket 2011, 2022

🥉 Coupe du Monde 2019

La définition du soldat, toujours dispo, toujours prêt au… pic.twitter.com/HIKsl6NhZd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 1, 2025

Ce soir, les Bleus ont d’abord eu de la réussite, avec un début de rencontre maîtrisé puis une Finlande déterminée à revenir, se donnant les moyens d’aller chercher les deux points de la victoire à domicile.

Yves Pons a pourtant, sur un coup de chaud remarquable, forcé le coach adverse à prendre des temps morts, tout en plaçant la France en tête avec 10 points de matelas. Une avance qui va fondre au fur et à mesure que la deuxième mi-temps passe, jusqu’à un 10-0 assassin des Finlandais qui met définitivement les Bleus au tapis.