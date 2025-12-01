Programme NBA : les Hawks peuvent-ils faire tomber les Pistons ?

Neuf matchs sont au programme cette nuit et le meilleur est peut-être en début de soirée. Les Pistons se déplacent chez les Hawks, Norman Powell retrouve les Clippers, coup d’œil sur une nouvelle nuit de balle orange.

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Hawks

1h : Pacers – Cavaliers

1h : Wizards – Bucks

1h30 : Nets – Hornets

1h30 : Heat – Clippers

1h30 : Magic – Bulls

3h : Nuggets – Mavericks

3h : Jazz – Rockets

4h : Lakers – Suns

Le match à ne pas rater : Pistons – Hawks

Les Hawks (5e, 13-8) sont en forme ces derniers temps, portés par un Jalen Johnson qui évolue à un niveau All-Star en l’absence de Trae Young. Nul doute qu’ils vont vouloir profiter des défaites récentes du Heat (4e, 13-7) et des Raptors (3e, 14-7) pour les rattraper, voire les dépasser et ainsi se rapprocher du podium de l’Est.

En face, les Pistons (1ers, 16-4) l’ont un peu mauvaise. Après un début de saison en trombe, les hommes de JB Bickerstaff ont légèrement ralenti ces derniers jours en encaissant deux défaites sur les trois derniers matchs. Rien d’alarmant mais les leaders de l’Est auront envie de taper du poing sur la table ce soir.

Tip-Off à 1h !

Le reste du programme :

Des Cavs blessés vont tenter de se rassurer à Indiana.

Les Bucks doivent se relancer face aux Wizards.

Les Nets reçoivent les Hornets, attention les yeux.

Retrouvailles remplies d’émotions (ou pas) entre les Clippers et Norman Powell.

Le Magic défie les Bulls.

Nikola Jokic retrouve Anthony Davis.

Après avoir pris une branlée face aux Rockets, le Jazz va tenter d’en éviter une deuxième.

Luka Doncic, Austin Reaves et tonton LeBron James retrouvent les Suns pour clôturer la nuit.

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher affronte les Pistons.

Alex Sarr (incertain) et Bilal Coulibaly face au défi Giannis Antetokounmpo.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (de retour de G League) défient les Nets.

Noah Penda affronte les Bulls.

Nicolas Batum (Clippers) à Miami.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici