Jalen Johnson (Hawks) : un tout droit direction le All-Star Game ?

À Atlanta, il y a une équipe sans Trae Young… mais avec un grand malade au poste d’ailier. Depuis que le franchise player est à l’infirmerie, Jalen Johnson a pris le volant : lignes de stats dignes d’un meneur, gros volume tous les soirs, et une série de perfs qui le propulse droit vers sa première étoile au All-Star Game.

Depuis quand un « 4 » mène ta franchise ? Depuis que Jalen Johnson a décidé que c’était son job.

Sur la saison 2025-26, Monsieur JJ tourne à 22,4 points, 9,6 rebonds et 7 passes de moyenne, à des pourcentages élites (56% au tir, 41,5% de loin, 80% aux lancers). Cerise sur le sundae : il mène Atlanta aux points, aux rebonds et aux passes. On est officiellement dans le territoire « attaque organisée autour de l’ailier », pas juste d’un role player en feu. Sur ses sept derniers matchs, il navigue à 25 points, 11 rebonds et 9 passes de moyenne. Au calme.

Le dossier récent est dingue :

un 31-18-14-7 à Utah, une ligne de stats digne de NBA 2K.

un 25-10-7 à Phoenix dans une victoire bien arrachée.

un 18-11-9 à New Orleans.

et la nuit dernière encore : 28 points, 11 passes et 8 rebonds pour plier Charlotte, pendant qu’Atlanta empilait une nouvelle victoire dans une belle dynamique collective.

Jalen Johnson 28 PTS, 8 REB, 11 AST, 1 STL, 11/22 FG, 2/4 3FG, 57.9% TS vs Hornets https://t.co/CGSsQMkjPD pic.twitter.com/ZyP9jjvUx8

— Basketball Performances (@NBAPerformances) November 24, 2025

Le contexte actuel ajoute une couche : Trae Young est absent depuis début novembre avec une entorse au genou, et ce pour au moins un mois. Sans son chef d’orchestre habituel, Atlanta aurait pu dévisser. Cependant, Quin Snyder (coach) propose un basket ultra fluide où tout le monde touche la balle et où ça part en transition dès qu’un rebond tombe dans les mains d’un Hawk. Dans un tel système, Jalen Johnson devient le couteau suisse ultime : il prend le rebond, remonte la balle, déclenche le système ou finit au cercle.

Le vrai step-up est dans le playmaking. L’an passé, avant sa blessure, il tournait déjà autour de 5 passes. Cette saison, il a monté le curseur à 7 caviars par match, avec des pointes à 11, 12, 14 dans des soirées où il ressemble clairement à un meneur piégé dans un corps d’ailier. Pick-and-roll balle en main, hand-offs, lecture des aides, renversements vers les shooteurs : Jalen Johnson lit les défenses avec une grosse sérénité et pèse sur chaque possession.

Offensivement, tout respire la confiance. Son efficacité est monstrueuse pour un joueur qui crée autant : volume élevé, séquences au poste, catch-and-shoot propre, attaques du mismatch, finition en transition… et surtout une adresse extérieure enfin stable. Pas étonnant que les Hawks lui aient signé une grosse extension : ils misaient sur un futur All-Star, ils sont en train de l’avoir en temps réel.

Et puis il y a le facteur spectacle. Coast-to-coast après rebond défensif, gros tomars, finitions acrobatiques, actions qui finissent dans tous les Top 10 : Johnson coche la case « highlight machine », ce qui aide toujours pour s’inviter au bal de février. D’ailleurs, dans la plupart des listes d’outsiders sérieux pour un premier All-Star Game, son nom circule déjà très haut.

Il me fait vraiment penser à quelqu’un. pic.twitter.com/coqyFOnmhW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2025

Si Atlanta continue de gagner sans Trae et que le bonhomme reste sur des standards proches du 22-10-7, difficile d’imaginer que le All-Star Game se fasse sans lui. Aucun ailier de l’Est (hors Giannis) n’a un combo responsabilités + production + esthétique du jeu comparable en ce moment.

Sauf pépin physique, on est en train d’assister au décollage complet : Jalen Johnson n’est plus une promesse, c’est l’un des moteurs les plus influents de toute la Conférence Est.