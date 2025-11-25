Lentement mais sûrement, Gregg Popovich revient dans la maison Spurs

Après son AVC il y a un an, Gregg Popovich avait transmis les clés du coaching à Mitch Johnson pour prendre exclusivement le rôle de « Jefe » / président des opérations basket. Depuis, on avait peu de nouvelles… jusqu’à maintenant. Car oui : Pop va mieux, et c’est toute la franchise texane qui respire.

Le choc de son accident avait marqué toute la franchise, et le monde du basket plus globalement. Le joueur Keldon Johnson, témoin direct du malaise survenu avant un match contre Minnesota, n’a jamais oublié ces instants. Alors jeudi dernier, après la victoire contre Atlanta, le voir sourire en évoquant Popovich, la voix à peine stable, en disait long.

« C’est génial de l’avoir à nouveau autour de nous » – Keldon Johnson, via Maxime Aubin (L’Équipe)

Les joueurs l’ont vu lutter, récupérer lentement, passer le relais à Mitch Johnson. Aujourd’hui, ils assistent à son retour, et ça leur fait quelque chose.

Victor Wembanyama qui prend des shoots sous les yeux de Gregg Popovich, présent à l’entraînement 🥹🥹pic.twitter.com/FgJoL5E2aN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2025

Car oui : Popovich est de retour dans la maison Spurs, pas en coach – ce chapitre est définitivement fermé – mais comme président des opérations basket. Ce rôle s’installe petit à petit, exactement comme sa santé revient. L’été dernier encore, selon L’Équipe, il envisageait de quitter San Antonio pour s’installer dans le Maine. Finalement, il est resté. Et depuis cet automne, ses visites sont plus nombreuses. Présent aux entraînements, parlant avec les joueurs, échangeant avec Mitch Johnson : le lien se retisse.

Les jeunes le ressentent immédiatement. Carter Bryant, drafté en juin dernier, a vécu un moment presque irréel en se retrouvant assis vingt minutes à discuter basket avec le maître. Des consignes précises, des corrections instantanées, une attention totale.

« C’est incroyable d’avoir un esprit du basket aussi puissant à mes côtés », résume le rookie.

Pour un coach qui a marqué 29 saisons dans le même vestiaire, la transmission n’a rien perdu de son intensité.

Du côté du staff, on parle d’un Popovich plus calme, moins mobile, mais encore capable d’apporter une lecture unique des matchs. Mitch Johnson le consulte, écoute ses retours, prend ce qui peut l’aider. Le duo avance avec naturel : Pop n’est plus l’homme fort sur le banc, mais il reste un repère, une boussole pour les jeunes Spurs.

Cette remontée, elle se reflète aussi sur le terrain. Les Spurs affichent un début de saison solide (11 victoires en 16 matchs), avec un groupe jeune qui joue libéré, connecté, fidèle à la philosophie Popovich malgré son absence du banc. Wembanyama le dit lui-même : même éloigné du parquet, il pousse l’équipe à tirer du positif de tout ce qu’elle traverse.