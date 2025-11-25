Andrew Albicy sur le point de prendre sa retraite internationale

L’Équipe de France a vu plusieurs grandes figures de son histoire tirer leur révérence ces dernières années, c’est désormais au tour d’Andrew Albicy : le petit meneur des Bleus va prendre sa retraite internationale après la fenêtre de qualifications à venir.

La France est sur le point de jouer deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2027, contre la Belgique vendredi soir et la Finlande lundi prochain. Ce seront également les deux derniers matchs de la carrière d’Albicy en bleu.

Un parcours admirable, un comportement exemplaire 💙

Andrew Albicy prendra sa retraite internationale après les deux matchs de qualification à la @FIBAWC 2027 🥺

Merci pour les travaux Drew 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/6fkYRX8124

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 25, 2025

Le meneur de 35 ans, arrivé chez les Bleus en 2010, quittera le groupe France avec 110 sélections au compteur. 110 sélections, et un palmarès qui inspire le respect :

2010 : Médaille d’or Euro U20 (MVP du tournoi)

2011 : Médaille d’argent EuroBasket

2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde

2021 : Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo

2022 : Médaille d’argent EuroBasket

2024 : Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris

Andrew Albicy, c’était le pitbull qui apportait ses qualités défensives à chaque fois qu’il entrait sur le terrain. Il n’a jamais marqué plus de 13 points dans un match en bleu, mais l’essentiel est ailleurs. Il était devenu ce meneur vétéran, expérimenté, qu’on aime avoir dans le groupe et dont le sens du sacrifice inspirait ses coéquipiers. En résumé : un vrai « soldat » pour reprendre le terme utilisé par le sélectionneur Freddy Fauthoux.

L’heure est désormais venue de tourner la page et de laisser la place à la jeune génération. Son dernier match, en Finlande sur les terres de sa femme, promet d’être intense en émotion pour Albicy.