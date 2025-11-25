Andrew Albicy sur le point de prendre sa retraite internationale
Le 25 nov. 2025 à 14:52 par Nicolas Meichel
L’Équipe de France a vu plusieurs grandes figures de son histoire tirer leur révérence ces dernières années, c’est désormais au tour d’Andrew Albicy : le petit meneur des Bleus va prendre sa retraite internationale après la fenêtre de qualifications à venir.
La France est sur le point de jouer deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2027, contre la Belgique vendredi soir et la Finlande lundi prochain. Ce seront également les deux derniers matchs de la carrière d’Albicy en bleu.
Le meneur de 35 ans, arrivé chez les Bleus en 2010, quittera le groupe France avec 110 sélections au compteur. 110 sélections, et un palmarès qui inspire le respect :
- 2010 : Médaille d’or Euro U20 (MVP du tournoi)
- 2011 : Médaille d’argent EuroBasket
- 2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
- 2021 : Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo
- 2022 : Médaille d’argent EuroBasket
- 2024 : Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris
Andrew Albicy, c’était le pitbull qui apportait ses qualités défensives à chaque fois qu’il entrait sur le terrain. Il n’a jamais marqué plus de 13 points dans un match en bleu, mais l’essentiel est ailleurs. Il était devenu ce meneur vétéran, expérimenté, qu’on aime avoir dans le groupe et dont le sens du sacrifice inspirait ses coéquipiers. En résumé : un vrai « soldat » pour reprendre le terme utilisé par le sélectionneur Freddy Fauthoux.
L’heure est désormais venue de tourner la page et de laisser la place à la jeune génération. Son dernier match, en Finlande sur les terres de sa femme, promet d’être intense en émotion pour Albicy.
« Terminer sur cette fenêtre a beaucoup de sens pour moi » a déclaré Andrew via teamfrancebasket.com. « J’ai retrouvé l’Équipe de France en novembre 2017 grâce aux fenêtres internationales (après cinq ans de mise à l’écart, ndlr.). Contre la Belgique en plus ! C’est vraiment marquant. Je suis revenu par la fenêtre, je sors par la fenêtre (il sourit). »