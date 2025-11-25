Houston Rockets : attention au contender ! Apéro TrashTalk

Sans faire trop de bruit, les Houston Rockets réalisent un magnifique début de saison régulière en NBA. Les coéquipiers d’Alperen Sengun ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs et projettent parfois une impression de facilité marquante. Il fallait en parler.

Après la blessure de Fred VanVleet il y avait des doutes autour de la saison des Houston Rockets. Pourtant le début de régulière est rassurant autour d’un duo Kevin Durant – Alperen Sengun qui fonctionne les yeux fermés. Amen Thompson et Reed Sheppard font le travail sur les lignes arrières tandis que Tari Eason est une vraie garantie en sortie de banc. Peuvent-ils embêter le Oklahoma City Thunder ? C’est la question que se sont posés Alex et Bastien pendant plus de 35 minutes.