Programme NBA : le retour de la bataille de Los Angeles (5h)

Seulement trois petits matchs au programme dans une nuit NBA divisée en deux parties. De l’apéritif français en début de nuit et du show-time californien à 5h du matin. Alors, vous serez plutôt team Loire Atlantique ou Los Angeles ?

Le programme de la nuit :

1h : Wizards – Hawks

2h : Sixers – Magic

5h : Lakers – Clippers

Le match à ne pas rater : Lakers – Clippers

Les deux équipes de Los Angeles sont sur des dynamiques bien différentes, mais cette affiche, quel que soit le niveau des deux équipes, est toujours un événement. Surtout, la rencontre aura lieu à 5h du matin, un heure accessible pour les courageux souhaitant bien lancer leur journée avant de partir au travail.

Les Lakers ont remporté 8 de leurs 10 derniers matchs et tout semble aller pour le mieux au sein de la franchise. LeBron James est de retour et n’a pas empiété, pour le moment sur les saisons XXL de Luka Doncic et Austin Reaves. Deandre Ayton continue son très bon travail à l’intérieur tandis que Jake LaRavia garde de l’impact depuis le banc de touche.

En face James Harden est exceptionnel et sauve à lui seul le bateau Clippers. Kawhi Leonard est revenu, discrètement, mais les Clippers semblent à rien de complètement craquer. Leurs voisins voudront en profiter et les maintenir la tête sous l’eau.

Le reste du programme :

Une balade de santé pour des Hawks en forme face aux Wizards ?

Très beau duel à l’Est entre les Sixers et un Magic qui va de mieux en mieux.

Les Français en lice :