Washington a enfin brisé la spirale infernale. Après un mois à collectionner les défaites, la franchise a retrouvé un peu d’air cette nuit… grâce à un vétéran incandescent. Un match où le temps a semblé se figer, et où CJ McCollum s’est senti comme au bon vieux temps. Les Wizards l’emportent face aux Hawks (132-113).

Il y a des soirs où les compteurs explosent, où les défenses fondent, et où un joueur rappelle à toute la NBA qu’il n’a pas encore rendu les clés du camion. Cette nuit, le pyromane s’appelait CJ McCollum, 46 points, 10 tirs depuis la buvette (77% de réussite), 17/25 au shoot (68%), et une performance qui a claqué comme un coup de tonnerre dans une salle qui avait oublié le goût de la victoire.

CJ MCCOLLUM TONIGHT:

46 POINTS

5 REBOUNDS

4 ASSISTS

17/25 FGM

10/13 3PM

+19 +/-

37 MINUTES pic.twitter.com/9rLup3AwiF

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 26, 2025

Les Wizards sortaient d’un tunnel interminable : 14 défaites consécutives, aucune étincelle, un moral au niveau du parquet. Et puis CJ McCollum a allumé la première mèche. Step-back, catch-and-shoot, pull-up, tout y est passé. Atlanta n’a jamais trouvé la moindre réponse, pas même un extincteur pour freiner la punition. Le premier quart a donné le ton : 45-23, McCollum en mode chantier, et les Hawks déjà en train d’apprendre la géométrie en observant ses trajectoires arc-en-ciel.

46 POINTS FROM CJ TONIGHT 🔥@CJMcCollum was on fire from the jump and finished 10-13 from deep and 17-25 from the floor in the Wizards’ East Group A win! pic.twitter.com/PWDi8SZC74

— NBA (@NBA) November 26, 2025

L’impact ne s’est pas limité au scoring. Le vétéran a servi de stabilisateur, posant le jeu quand il fallait, accélérant quand Washington sentait le vent tourner. Les Wizards ont surfé sur son rythme, sur son calme, sur cette manière un peu clinique d’éteindre des runs adverses en plantant des daggers comme d’autres envoient des textos. Le tandem Sarr (27 points, 11 rebonds) – McCollum a fait vivre la meilleure soirée de la saison (pour l’instant) à DC, mais la lumière était clairement braquée sur le numéro 3.

En face, les Hawks ont collectionné les pertes de balle (19), laissé filer des dizaines de points en transition, et regardé l’orage tomber sans jamais trouver l’abri. NBA Cup ou pas, il y a des défaites qui piquent, et celle-ci en fait partie.

Pour Washington, ce n’est peut-être qu’une bouffée d’air. Pour CJ McCollum, c’est une piqûre de rappel envoyée à toute la Ligue : quand il chauffe, personne ne l’arrête.