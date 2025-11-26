La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr en double-double dans la victoire des Wizards !

Les Washington Wizards ont remporté un match de basket, non ce n’est pas une blague. Alexandre Sarr s’est illustré dans cette victoire et Bilal Coulibaly a été plus discret. Noah Penda continue de se montrer avec Orlando, c’est l’heure du récap de la nuit pour nos frenchies !

Les résultats de la nuit :

Wizards – Hawks : 132 – 113 (stats)

– Hawks : 132 – 113 (stats) Sixers – Magic : 103 – 144 (stats)

: 103 – 144 (stats) Lakers – Clippers : 135 – 118 (stats)

Zaccharie Risacher

Après une semaine moyenne, Zaccharie Risacher a retrouvé des jambes : 17 points à 6/12 au tir et 4/9 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 2 interceptions et 3 contres en 29 minutes.

Bilal Coulibaly

Bilal Coulibaly a sorti un petit match au scoring mais était présent partout : 9 points à 2/6 au tir et 0/3 derrière l’arc, 5/6 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre en 34 minutes.

Alexandre Sarr

Dans la lignée de sa forme récente, notre Alex national sort un match de patron : 27 points à 11/15 au tir et 1/2 du parking, 4/8 aux lancers, 11 rebonds 2 interceptions et 2 contres en 37 minutes.

Noah Penda

Notre rookie a su profiter de l’énorme blowout pour se montrer : 10 points à 3/9 au tir, 1/2 du parking, 3/4 aux lancers, 9 rebonds et 2 passes en 21 minutes.

Nicolas Batum

Petit match pour Batman dans la défaite des Clippers face aux Lakers : 6 points à 2/3 du parking, 1 rebond et 2 interceptions en 21 minutes.

Le programme NBA de ce soir