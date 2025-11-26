Résumé de la nuit en NBA : Les Lakers sortent vainqueurs du derby de Los Angeles
Le 26 nov. 2025 à 08:14 par Hisham Grégoire
Trois matchs cette nuit au programme, deux bouses (honnêtement) et un joli Lakers – Clippers. On fait le débrief, c’est parti pour le résumé de la nuit en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Wizards – Hawks : 132 – 113 (stats)
- Sixers – Magic : 103 – 144 (stats)
- Lakers – Clippers : 135- 118 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- CJ McCollum a retrouvé ses jambes d’antan pour mettre fin aux 14 défaites consécutives des Wizards.
- Le Magic a ÉCRASÉ les Sixers. Point positif : Noah Penda a eu du temps de jeu ! Cocorico ! Philadelphie est, de ce fait, éliminé de la NBA Cup.
- Les Lakers remportent la bataille de Los Angeles face aux Clippers. Nouvelle masterclass de Luka Doncic qui finit en quasi triple-double : 43 points, 9 rebonds et 13 passes.
Le highlight de la nuit :
Kris Dunn just pushed Luka Doncic and threw a punch at Jaxson Hayes
— Legion Hoops (@LegionHoops) November 26, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 23h : Celtics – Pistons
- 1h : Hornets – Knicks
- 1h30 : Heat – Bucks
- 1h30 : Raptors – Pacers
- 1h30 : Thunder – Wolves
- 2h : Pelicans – Grizzlies
- 4h : Warriors – Rockets
- 4h : Blazers – Spurs
- 4h : Kings – Suns
