TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBARésumé de la nuit

Résumé de la nuit en NBA : Les Lakers sortent vainqueurs du derby de Los Angeles

Le 26 nov. 2025 à 08:14 par Hisham Grégoire

lebron james Lakers starting 5 netflix
Source : NBA League Pass

Trois matchs cette nuit au programme, deux bouses (honnêtement) et un joli Lakers – Clippers. On fait le débrief, c’est parti pour le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

  • Wizards  – Hawks : 132 – 113 (stats)
  • Sixers – Magic : 103 – 144 (stats)
  • Lakers – Clippers : 135- 118 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Kris Dunn just pushed Luka Doncic and threw a punch at Jaxson Hayes

Wowpic.twitter.com/MMDtwnucSO

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 26, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 23h : Celtics  – Pistons
  • 1h : Hornets – Knicks
  • 1h30 : Heat – Bucks
  • 1h30 : Raptors – Pacers
  • 1h30 : Thunder – Wolves
  • 2h : Pelicans – Grizzlies
  • 4h : Warriors – Rockets
  • 4h : Blazers – Spurs
  • 4h : Kings – Suns
Tags : Lakers, résumé NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023