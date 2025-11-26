Résumé de la nuit en NBA : Les Lakers sortent vainqueurs du derby de Los Angeles

Le 26 nov. 2025 à 08:14 par Hisham Grégoire

Trois matchs cette nuit au programme, deux bouses (honnêtement) et un joli Lakers – Clippers. On fait le débrief, c’est parti pour le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

Wizards – Hawks : 132 – 113 (stats)

– Hawks : 132 – 113 (stats) Sixers – Magic : 103 – 144 (stats)

: 103 – 144 (stats) Lakers – Clippers : 135- 118 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

CJ McCollum a retrouvé ses jambes d’antan pour mettre fin aux 14 défaites consécutives des Wizards.

Le Magic a ÉCRASÉ les Sixers. Point positif : Noah Penda a eu du temps de jeu ! Cocorico ! Philadelphie est, de ce fait, éliminé de la NBA Cup.

Les Lakers remportent la bataille de Los Angeles face aux Clippers. Nouvelle masterclass de Luka Doncic qui finit en quasi triple-double : 43 points, 9 rebonds et 13 passes.

Le highlight de la nuit :

Kris Dunn just pushed Luka Doncic and threw a punch at Jaxson Hayes

Wowpic.twitter.com/MMDtwnucSO

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 26, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !