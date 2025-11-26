Les Lakers triomphent des Clippers dans un derby de Los Angeles très offensif (135-118)

Un Luka Doncic bouillant (43 points, 13 passes, 9 rebonds), et des Lakers concernés. Les ingrédients pour dominer des Clippers aux abonnés absents en défense, qui n’ont une nouvelle fois rassuré personne. Débrief.

Il aura fallu trois quart-temps pour que les Clippers lâchent le morceau. Des Clippers qui ont vécu sur leur efficacité offensive, et surtout sur le pouvoir de création de James Harden. Défensivement, ils n’ont rien fait et c’est d’ailleurs ce qui les a puni dans le 4e quart-temps.

En l’absence de Deandre Ayton, Ivica Zubac aurait dû se régaler. Il s’est frotté à une double-défense des Lakers sans que rien ne soit fait pour l’en libérer. Il n’a pas eu d’impact de la rencontre et termine péniblement à 10 points et 10 rebonds. Le siège de Tyronn Lue n’a jamais semblé aussi chaud, tandis qu’à Oklahoma City, on doit se frotter les mains.

Les Lakers ont eux aussi choisi une approche très offensive. En s’en remettant d’abord uniquement au talent énorme de Luka Doncic, qui termine la première mi-temps avec 32 points. On pourrait se dire : « Mais ce n’est pas rassurant qu’il fasse tout« . Mais pas tellement.

LUKA DONCIC A LA MI-TEMPS :

🔸32 POINTS

🔸6 passes, 3 rebonds

🔸11/17 au tir, 6/10 à 3-pts, 4/5 LF.

Il est monstrueux, monstrueux.

pic.twitter.com/DX64iDitQN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 26, 2025

En fait, il faut bien comprendre que les Lakers n’ont pas eu besoin de faire l’effort de diversifier leur jeu. Les Clippers n’ont rien proposé d’autre à Doncic que des duels directs, sans aide. Allez-y, servez lui ses 40 pions sur un plateau hein. Dans de telles conditions, pas besoin de faire A+B pour marquer car A s’en charge très bien seul.

En deuxième mi-temps, Doncic s’est mué en passeur efficace, servant sur un plateau Austin Reaves qui s’est offert le luxe de terminer proprement les Clippers dans le 4e quart-temps. LeBron James a été lui très appréciable dans la facilitation globale du jeu, sans prendre la balle à son compte et croquer. Un rôle nouveau pour lui, qui lui va jusqu’ici comme un gant. Le big three des Lakers colle par ailleurs 99 points des 135 au total !

Il faut aussi souligner l’apport défensif de Marcus Smart, qui a fait le boulot notamment en fin de rencontre pour empêcher les Clips d’avoir les tirs qui auraient pu permettre de croire à un retour.

Les Lakers sont à 13-4, s’offrent une belle victoire dans une affiche importante de leur saison.