Les Lakers avaient besoin d’un match sérieux pour finir leur groupe de NBA Cup. Luka Doncic a fait mieux que ça : une première mi-temps en pilote automatique, puis une gestion clinique jusqu’au buzzer.

Luka n’a pas attendu que le derby s’installe. Dès le premier quart, il a pris le match à bras-le-corps, et à la pause, l’affaire ressemblait déjà à une soirée très longue pour les Clippers. 32 points à la mi-temps, le tout sans forcer, juste en punissant chaque couverture défensive. Step-backs dès qu’on lui laissait un souffle, pénétrations quand le spacing s’ouvrait, et une propreté qui donnait l’impression qu’il répétait des gammes plutôt qu’un match de NBA.

LUKA DONCIC A LA MI-TEMPS :

🔸32 POINTS

🔸6 passes, 3 rebonds

🔸11/17 au tir, 6/10 à 3-pts, 4/5 LF.

Il est monstrueux, monstrueux.

Les Clippers ont essayé de varier les prises, de mettre du corps, de changer les matchups… rien n’a vraiment modifié la tendance. Luka contrôlait tout : le rythme, l’allure du match. Et dès que Los Angeles (la version bleu et rouge) montrait un frémissement, il répondait par une action simple mais maîtrisée : un pull-up qui te remet la tête sous l’eau, une passe bien sentie, un mismatch exploité au millimètre.

La deuxième mi-temps a surtout servi à valider ce qu’il avait construit. Moins dans la démonstration, plus dans la gestion. Il termine la soirée à 43 points, 13 passes, 9 rebonds, encore à un souffle du triple-double, avec une régularité qui a rendu la fin de match presque monotone. Les Lakers ont fait l’écart dans le dernier quart, sans secousse, en s’appuyant sur un Doncic qui donnait toujours la bonne option au bon moment.

Ce n’était pas une explosion, pas un show spectaculaire à chaque action. C’était un match tenu, maîtrisé, où Luka a dicté la physionomie du début à la fin. Une de ces performances où tu ne t’extasies pas sur un highlight en particulier, mais sur l’ensemble : un joueur qui a tout sous contrôle, tout le temps.

Et pour revoir tout ça en images, la vidéo de sa performance est juste ici :

43 points.

13 assists.

5th straight win.

3-0 in Group Play.@lukadoncic GOES OFF to lift the Lakers to the Knockout Rounds! pic.twitter.com/inMc4GVKLF

