LeBron James ne sait toujours pas quand il prendra sa retraite

Le 26 nov. 2025 à 09:09 par Nicolas Meichel

Sommes-nous en train de vivre la dernière saison NBA de LeBron James ? Ou aurons-nous droit à une tournée d’adieu l’an prochain ? On ne connaît toujours pas la réponse à ces questions. Ni nous, ni le King.

Selon l’insider des Lakers Dave McMenamin (ESPN), qui cite des sources proches de LeBron, James n’aurait toujours pas pris sa décision concernant la date de sa retraite.

ESPN confirme que LeBron James est toujours indécis quant à la date de sa retraite.

6 mois ? 18 ? Plus ? https://t.co/VAiLFGKgq4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2025

LeBron James va avoir 41 ans en fin d’année et vient de démarrer sa 23e saison, un record NBA.

Récemment de retour sur les parquets après un début de saison passé à l’infirmerie (sciatique), le King retrouve progressivement le rythme après une première semaine de compétition en mode « camp d’entraînement ». Dans le derby face aux Clippers cette nuit, James a terminé avec 25 points, 6 rebonds et 6 passes en 32 minutes.

Autant dire qu’il en a encore sous la semelle.