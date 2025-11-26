« GOAT » : le film de Stephen Curry a dévoilé son premier trailer

Une première vidéo pour le film d’animation de basket nommé « GOAT » pour lequel Stephen Curry est co-producteur et prêtera sa voix. Le Chef passe des terrains au grand écran, et ça semble prometteur.

C’est l’histoire de Will, une chèvre qui souhaite devenir professionnel dans le sport qu’est le roarball, une discipline similaire au basket où seuls les espèces féroces d’animaux parviennent à se faire leur place et à briller. L’objectif de Will ? Montrer que dans ce sport spectaculaire et physique, les petits peuvent s’imposer… jusqu’à révolutionner le jeu. Allez, trailer.

He’s about to change the game.

From the artists that made KPop Demon Hunters, Spider-Man: Across the #SpiderVerse, and producer @StephenCurry30, #GOATmovie is exclusively in movie theatres February 2026. pic.twitter.com/jXCk0N8eqV

— Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) November 25, 2025

Un scénario qui fait fortement écho à Stephen Curry et sa carrière, joueur de petite taille (à l’échelle de la NBA) qui a révolutionné la discipline avec un jeu très basé sur le tir à 3-points et le mouvement perpétuel. La star des Warriors a participé a la production du film, qui devrait être une merveille d’animation quand on voit que ce sont les équipes de Sony Pictures, derrière l’excellente saga du Spiderverse et le récent carton K-POP Demon Hunters, qui ont planché sur la réalisation. Curry prête aussi sa voix au personne de Lenny Williamson, une girafe jouant dans l’équipe du protagoniste.