Les Lakers ont explosé les Clippers cette nuit (135-118), portés par un énorme Big Three. Le trio Luka Doncic – Austin Reaves – LeBron James tient son match référence pour la suite de la saison.

99 points, 24 rebonds, 22 passes, à 34/59 au tir (57,6%) dont 11/21 à 3-points (52,4%) et 20/24 aux lancers-francs (83,3%).

C’est la ligne de stats de la triplette Doncic – Reaves – LeBron dans le derby de Los Angeles, qui représentait seulement le troisième match où ce trio de stars jouait ensemble cette saison.

LAKERS BIG THREE BALLED OUT AGAINST HARDEN AND KAWHI 😤

Lakers beat the Clippers and clinch their NBA Cup group 🔥 pic.twitter.com/SFdoOndH7a

— SportsCenter (@SportsCenter) November 26, 2025

Avant le retour de blessure de James, on pouvait se demander comment le King allait réintégrer le groupe de J.J. Redick, qui tournait bien sans lui. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir le plein potentiel du « Big Three » angelino.

« Ce soir, c’était un très bon match pour tous les trois » a déclaré Redick après le match. « Luka a trouvé son rythme tôt dans le match et a pris les choses en main. Pendant ce temps-là LeBron et AR sont restés patients, ils étaient très efficaces en première mi-temps pendant que Luka explosait. Ils savaient qu’il y aurait des ajustements, et un passage où Luka ne serait pas sur le terrain. »

Le passage où Luka n’était pas sur le terrain, c’était au début du quatrième quart-temps, un moment où les Lakers ont créé l’écart (de +5 à +12) sous l’impulsion de LeBron et Reaves. Doncic est ensuite revenu sur le parquet pour boucler la boucle, avec l’aide aussi d’un Jaxson Hayes inspiré.

Cette séquence symbolise bien l’équilibre trouvé par les Lakers entre leurs trois stars : Doncic a pris feu rapidement (24 points dans le premier quart) tout en enchaînant les caviars, notamment quand James et Reaves étaient sur le banc. Mais on a aussi vu de belles séquences où Doncic sert LeBron pour des finitions faciles, et d’autres où Reaves a pu prendre les choses en main. Parfois ils ont brillé ensemble, parfois à tour de rôle.

En résumé, tout le monde a eu à manger et tout le monde s’est régalé.

LAKESHOW WAS IN FULL EFFECT TONIGHT 🤩

LUKA: 43 PTS, 9 REB, 13 AST

REAVES: 31 PTS, 9 REB

LEBRON: 25 PTS, 6 REB, 6 AST pic.twitter.com/l8cTQdkWuP

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 26, 2025

Possédant l’un des potentiels offensifs les plus flippants de NBA, et invaincus dans les matchs serrés cette saison, les Lakers squattent actuellement la deuxième place de l’Ouest (13 victoires – 4 défaites). Si leur Big Three continue de tourner comme ça, attention…