Lakers : quel rôle pour LeBron James à son retour ?

Les Lakers ont trouvé leur formule gagnante sans LeBron James. Maintenant, ils doivent réussir le casse-tête le plus délicat : réintégrer le Chosen One sans tout casser. Bienvenue dans l’ère du LeBron régulateur, celui qui ne porte plus l’équipe mais la rend mortelle quand ça compte vraiment.

Personne l’avait vu venir, mais voilà : les Lakers affichent un bilan de 7-2 sans LeBron James cette saison, et c’est du solide. Le ballon circule, tout le monde mange, et Luka Doncic tourne à 40 points, 11 rebonds et 9 passes en quatre rencontres. Le mec a même explosé un record de franchise avec 92 points sur ses deux premiers matchs, dépassant Jerry West. C’est clinique. C’est brutal. C’est du MVP material.

Luka Doncic this season:

40.0 PPG

11.0 RPG

9.2 APG

63.6% TS

4-1 W/L

First player ever to average 40/5/5 to start a season. pic.twitter.com/XntEJemQ87

— Real Sports (@realapp) November 6, 2025

À côté, Austin Reaves s’est transformé en assassin. Il compile 31,1 points par soir en sept apparitions, et il affiche actuellement la troisième meilleure moyenne de points de toute la ligue. L’équipe respire enfin, elle a trouvé une identité qui ne dépend plus d’une seule star.

Pendant ce temps, LeBron observe depuis le banc. 40 ans, 23e saison, une sciatique qui le cloue sur le côté depuis fin juillet. Il travaille individuellement et la prochaine étape, c’est le 5-contre-5. Les Lakers visent toujours la mi-novembre pour son retour. Mais attention, c’est la première fois en 23 ans de carrière que James rate le début de saison. Un symbole qui en dit long.

Le retour du King sera différent, très différent. Cette équipe n’a plus besoin de lui ballon en main pendant 35 minutes. Elle a déjà trouvé son système, sa hiérarchie, et ça marche sans lui. Le contexte est d’ailleurs tendu : Luka est arrivé aux Lakers dans un trade historique le 2 février 2025, échangé contre Anthony Davis dans un deal à trois équipes qui a choqué toute la NBA. C’est la première fois dans l’histoire que deux joueurs All-NBA sont échangés l’un contre l’autre en pleine saison.

La vraie question maintenant : comment tu réinsères la légende sans tout foutre en l’air ? Comment tu gardes Luka aux commandes ? Comment tu laisses Reaves briller sans le renvoyer au placard ? Bonne nouvelle : si y’a un mec dans toute l’histoire NBA qui sait s’adapter, c’est bien LeBron James. Alors attention, nous ne sommes pas entrain de dire qu’il sera relegué à s’assoir dans le corner pour enchaîner les filoches, mais ce va demander de la créativité à JJ Redick (coach).

Le LeBron de 2025, c’est plus le moteur principal. C’est le régulateur de vitesse. Le vétéran de guerre qui a tout connu et qui entre en jeu pour calmer un run adverse, punir un switch foireux en post-up, planter le tir qui glace une salle entière, ou juste faire le bulldozer en mode « tout droit » pour aller chercher un double-pas, possiblement avec la faute. Il sait choisir ses spots, il lit le jeu plus vite que les autres et c’est d’ailleurs ce qui rend son association avec Luka aussi dangereuse.

Lakers’ LeBron James has officially been cleared for contact basketball activities and will be re-evaluated in one to two weeks. Next step, ramping up to 5-on-5 action. https://t.co/jAUEPz7X3B

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2025

Rob Pelinka (GM) a expliqué pourquoi les signatures de Jake LaRavia, Deandre Ayton et Marcus Smart cet été ont été cruciales pour donner de la profondeur à l’équipe sans LeBron. L’idée est claire : construire autour de Luka, laisser Reaves s’épanouir, et faire de LeBron l’arme ultime pour les matchs qui comptent.

Si tout roule comme prévu, voilà le plan : Luka mène la danse. Reaves continue d’oser. Le collectif respire. Et LeBron devient un atout, lorsque chaque possession pèse lourd, lorsqu’il faut de l’IQ et du clutch. Le premier match possible pour les débuts de LeBron serait 18 novembre à domicile contre le Jazz à condition que tout se passe bien d’ici-là. JJ Redick est plus large et parle d’une date « entre la deuxième et troisième semaine de novembre« .

On ne parle pas de déclin ni de passation forcée. On parle d’évolution, de longévité calculée, de basketball intelligent. D’ailleurs, la saison précédente s’est terminée de façon décevante pour les Lakers, éliminés au premier tour par les Timberwolves en cinq matchs. La défense de Luka a été critiquée, et le manque de taille intérieure sans AD s’est fait cruellement sentir. Mais c’était une année de transition.

Maintenant, avec LeBron qui revient dans un rôle différent et une équipe qui doit encore prouver qu’elle peut performer en Playoffs, les Lakers jouent gros. Soit ils trouvent l’équilibre parfait et deviennent dangereux. Soit ça explose en plein vol. À 40 piges, LeBron n’a plus le temps d’attendre que ça se décante. C’est maintenant ou jamais.