Programme NBA : Devin Booker reçoit les Clippers

Seulement un petit match au programme cette nuit en NBA. Les Phoenix Suns reçoivent les Los Angeles Clippers. Coup d’oeil sur une nuit qui risque d’être plus calme que les autres.

Le programme NBA du soir :

3h : Suns -Clippers

Le match à ne pas rater : Suns – Clippers

On vous l’accorde il n’y avait pas beaucoup de suspense sur celui-là aujourd’hui. Pour faire la tableau de la soirée : nous sommes sur des équipes qui rament sur ce début de saison. Les Suns (3-5) sont sur une défaite et les Clippers (3-4) ont perdu leurs deux derniers matchs.

Cependant, Devin Booker (Suns) est en forme en ce moment (31 points et 7 passes de moyennes), et n’hésitera pas à enflammer la soirée si les tirs commencent à rentrer. Jalen Green est attendu pour faire son début de saison avec les Suns ce soir.

Côté Los Angeles, les Clippers sont orphelins de Kawhi Leonard ET James Harden. Pas idéal vous en conviendrez. D’autant plus qu’il joue contre son ancienne équipe, doit-on s’attendre à un Bradley Beal game ?

Le reste du programme :

Potentiellement récupérer du sommeil ?

Les Français en lice :

Nicolas Batum (Clippers) affronte les Suns.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici