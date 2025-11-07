Transféré à Phoenix cet été dans le cadre de l’énorme échange de Kevin Durant, Jalen Green n’avait pas encore porté les couleurs des Suns… jusqu’à cette nuit. Et il n’a pas perdu de temps pour briller.

23 minutes seulement passées sur le parquet, mais 29 points au compteur pour l’ancien arrière des Rockets, qui a laissé une excellente première impression aux fans de Phoenix.

Premier match de Jalen Green avec les Suns :

🔸 29 points

🔸 3 rebonds

🔸 3 passes

🔸 10/20 au tir dont 6/13 du parking

Le tout en… 23 minutes. 😤😤pic.twitter.com/spIMZUWPi5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2025

Face à des Clippers diminués (Kawhi Leonard et James Harden absents), Jalen Green a terminé meilleur scoreur de la rencontre, remportée par Phoenix 115-102. Il a même établi un nouveau record de franchise avec six tirs du parking pour son premier match avec les Suns. Bref, Green pouvait difficilement imaginer meilleurs débuts.

Pour rappel, l’arrière de 23 ans avait manqué les huit premières rencontres de la saison à cause d’un bobo aux ischios. Son coach Jordan Ott l’a immédiatement propulsé titulaire aux côtés de la star Devin Booker (24 points, 7 passes), et Green a saisi l’opportunité à deux mains.

« On a une bonne connexion avec Book. Si on joue comme ça tous les soirs, on sera une équipe difficile à défendre. » – Jalen Green

Prometteur pour la suite !