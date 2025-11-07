Sa maison ravagée par les flammes, Erik Spoelstra coachera quand même ce soir

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la maison d’Erik Spoelstra à Miami a pris feu. Elle est quasiment détruite mais heureusement personne n’était à l’intérieur au moment des flammes. Coach Spo devrait être sur le banc du Heat vendredi contre les Charlotte Hornets.

Les images de l’incendie étaient impressionnantes, et laissaient craindre le pire pour Erik Spoelstra et sa famille. Mais aucun blessé n’est à signaler, la maison étant vide quand le feu s’est déclaré. Spoelstra était dans l’avion en train de rentrer de Denver avec son équipe du Heat.

WOW, la maison d’Erik Spoelstra a pris feu selon des infos en provenance de Miami.

On n’a pas d’autres infos pour l’instant mais c’est très flippant…

Arrivé sur les lieux au petit matin, Erik Spoelstra a vu sa villa de Coral Gables partir en fumée, évidemment choqué par les événements. Pour l’instant, les causes de l’incendie ne sont pas connues. Une enquête est en cours.

Le Miami Heat a sorti un communiqué en soutien à son coach, qui devrait néanmoins tenir sa place ce vendredi pour le match de son équipe contre Charlotte.

