Événement la nuit dernière sur les parquets du basket universitaire : on a vu le plus grand joueur de l’histoire NCAA entrer en jeu. Il fait… 2m36, il est Canadien, et se nomme Olivier Rioux.

La scène se passe dans les dernières minutes du match Florida – North Florida, dans la salle du champion NCAA en titre à Gainesville. Alors que les Gators mènent de 41 points, leur coach décide de faire entrer en jeu Olivier Rioux, 19 ans et joueur de première année à l’université.

La salle explose !

Imaginez Victor Wembanyama.

Et vous ajoutez 10 centimètres.

😭😭 https://t.co/jLvfSsmZsN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2025

Les fans explosent car ils assistent à un moment d’histoire : Olivier Rioux devient le plus grand joueur all-time à fouler les parquets universitaires. Sachez aussi que le jeune Canadien fait partie des dix personnes les plus grandes sur la planète.

D’un point de vue purement basket, on n’est clairement pas sur un phénomène à la Victor Wembanyama, mais dites-vous quand même que Rioux a une tête de plus que Wemby. Complètement dingue !