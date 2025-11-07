Pourquoi les Grizzlies ne transféreront pas Ja Morant (pour l’instant)

En conflit avec son coach et pas heureux chez les Grizzlies, Ja Morant nourrit forcément les rumeurs de transfert depuis une semaine. Mais Memphis ne semble pas vouloir se séparer de son meneur star pour le moment, et voici pourquoi.

Sacramento, Minnesota, Miami… on retrouve plusieurs équipes dans les rumeurs concernant un potentiel transfert de Morant, et la trade machine tourne à plein régime depuis quelques jours.

Oui, Ja Morant et le coach Tuomas Iisalo ne sont clairement pas sur la même longueur d’onde. Oui, Ja Morant a été suspendu par son équipe. Et oui, dans cette ambiance glaciale, les Grizzlies enchaînent les défaites (quatre de suite) pendant que Ja enchaîne les performances sans saveur. Néanmoins, aux dernières nouvelles, les Grizzlies ne sont pas (encore) arrivés au point de vouloir couper les ponts avec leur All-Star.

The Memphis Grizzlies are not looking to trade Ja Morant “at this juncture”, per @JakeLFischer

“For all the sources we’ve heard from who believe Ja Morant has indeed shifted into that mode, there has yet to be a credible murmur from the Memphis Grizzlies’ side to suggest that… pic.twitter.com/VDMrQSsYz7

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) November 6, 2025

Si beaucoup de signes pointent vers un divorce inévitable, il y a d’autres éléments importants à prendre en compte qui dépassent le cadre du parquet, et même du vestiaire. Des éléments auxquels on ne pense pas forcément quand on a un regard extérieur sur la situation, mais qui pèsent dans l’équation.

Chris Vernon, journaliste basé à Memphis, est bien placé pour parler du sujet. Il a notamment insisté – lors d’une intervention récente chez Zach Lowe – sur l’importance de Morant auprès des fans et de la ville.

« J’étais là, l’an dernier, quand Zach Kleiman (manager général, ndlr.) a démenti toutes les rumeurs de transfert sur Ja Morant. Et je ne pense pas que l’épisode de vendredi dernier change quoi que ce soit. […] On est dans un petit marché, il y a énormément d’argent qui a été investi par l’État pour rénover la salle, et je ne pense pas que les gens en dehors de Memphis se rendent compte à quel point Morant compte pour cette ville. […] Il a une importance démesurée pour les fans, la ville. C’est leur gars ! C’est lui qui remplit les sièges. Le futur de la franchise dépend de la capacité des Grizzlies à trouver un terrain d’entente avec Morant. Peut-être que les Grizzlies sont idiots, stupides, mais je pense qu’ils ne décrochent même pas le téléphone (pour écouter les offres de transfert). »

Pour le meilleur et parfois pour le pire, Ja Morant est LE visage des Memphis Grizzlies. Et transférer le visage de sa franchise est toujours plus compliqué, surtout dans une ville comme Memphis – 28e marché NBA – qui a besoin d’un joueur transcendant pour rester sur la carte NBA.

Avant de décliner et d’enchaîner les polémiques (ainsi que les blessures), Morant avait tout du « joueur transcendant ». Il enflammait les réseaux sociaux à travers des highlights exceptionnels, il jouait comme un All-Star et même un joueur All-NBA, et surtout il faisait gagner les Grizzlies, qui trustaient les hauteurs de la Conférence Ouest. Il n’était pas seulement le visage de Memphis, mais potentiellement le nouveau visage de la Ligue.

Tout cela a fait des Memphis Grizzlies une équipe qui compte en NBA lors de la première partie des années 2020. La preuve : le FedExForum s’enflammait tous les soirs et les Grizzlies attiraient les regards quand ils se déplaçaient dans les autres villes. L’équipe du Tennessee avait même établi un nouveau record de franchise en 2023 pour le nombre de matchs diffusés en antenne nationale. L’effet Ja Morant !

Il me manque ce Ja Morant 😮‍💨😮‍💨pic.twitter.com/LVZC4QUzP8

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 1, 2025

Si aujourd’hui on semble loin de tout ça, Ja Morant reste la principale attraction à Memphis. Quand on est dans un petit marché et une ville qui souffre souvent de sa mauvaise réputation, avoir une attraction est cruciale. Même si le joueur en question est sur le déclin. Même si son comportement immature pousse ses dirigeants à s’arracher les cheveux.

De plus, des rumeurs récentes laissent entendre que la NBA envisagerait de relocaliser deux franchises si l’expansion envisagée à Las Vegas et Seattle continue de traîner. L’une de ces deux franchises ? Vous l’aurez deviné : les Memphis Grizzlies. Ces derniers vont évoluer au FedExForum jusqu’en 2029, et un nouvel accord doit encore être trouvé pour prolonger le bail. On rappelle aussi que la salle des Grizz’ est dans Flop 5 des plus faibles affluences NBA ces dernières saisons.

Tout ça pour dire qu’un départ de Ja Morant pourrait avoir des conséquences négatives sur la pérennité même de la franchise en NBA.

The NBA’s next big move might not be an expansion. It might be a relocation.

According to Sports Illustrated’s Chris Mannix, the league has quietly discussed the possibility and two teams keep getting mentioned.

The Memphis Grizzlies and New Orleans Pelicans.

Both are… pic.twitter.com/qaVM5valHL

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 5, 2025

Enfin, la cote de Ja Morant (26 ans) sur le marché des transferts n’a jamais été aussi faible qu’aujourd’hui, raison supplémentaire pour les Grizzlies de ne pas se séparer de leur star à l’heure de ces lignes. Les options sont d’autant plus limitées que, selon Bobby Marks d’ESPN, 28% des joueurs NBA ne peuvent pas être transférés (restrictions liées aux signatures de cet été) avant mi-décembre.

Il faut savoir que Ja Morant a encore trois années de contrat avec les Grizzlies (2025-26 inclus). Il n’aime peut-être pas Tuomas Iisalo mais il porte Memphis dans son cœur (il a un tatoo de l’équipe sur le dos…). De quoi jouer la carte de la patience pour voir si la situation actuelle peut se régler, pour ensuite permettre aux Grizzlies d’avancer.

Si, vraiment, la situation continue de se dégrader dans les prochaines semaines jusqu’à atteindre le point de non-retour, alors peut-être qu’un transfert de Morant sera envisagé à Memphis. Mais pour l’instant, Ja est un Grizzly et continuera d’être un Grizzly.