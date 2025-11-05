Ja Morant et les Grizzlies : divorce inévitable ? Apéro TrashTalk

C’est le gros dossier du moment en NBA : frustré avec son coaching staff, Ja Morant n’est pas heureux à Memphis, de quoi provoquer des rumeurs de transfert. Fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk spécial Ja !

Ja Morant n’y est pas allé de main morte dans ses dernières déclarations d’après-match suite aux récentes défaites de Grizzlies, qui ne vont pas bien en ce début de saison. Une de ses déclarations a même valu au franchise player de Memphis un match de suspension. La situation est explosive et pourrait même encore empirer car le divorce pointe son nez. Est-ce que Ja Morant peut retrouver sa joie de jouer en restant dans le Tennessee ? Est-ce qu’un trade, un très gros trade, est sur le point d’arriver ? On en parle tout de suite !