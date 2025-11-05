Nolan Traoré, Maxime Raynaud et Tidjane Salaün assignés en G League

Pas besoin de tourner autour du pot : Nolan Traoré, Maxime Raynaud et Tidjane Salaün filent en G League pour souffler, bosser et retrouver des sensations. Après Noa Essengue, trois des six rookies français y passent déjà cette saison.

On en parlait il y a quelques jours, les rookies français se font assigner en G League les uns après les autres. Rien d’inquiétant, juste l’étape suivante de leur développement. Nolan Traoré n’a pas vraiment eu le temps de découvrir la NBA que déjà, il repart direction la G League. Trois petits bouts de match à Brooklyn, quelques dribbles, quelques lectures, et rideau. Long Island l’attend, comme un sas de décompression où les rookies apprennent la réalité : la NBA ne donne rien, elle prend tout.

Même histoire, autre décor, pour Tidjane Salaün. Lui n’est pas un rookie mais pour l’heure la trajectoire reste la même que les autres. C’est après un début de saison qui tire la gueule que Charlotte a dit stop. Des minutes en baisse, des stats qui fondent au soleil, et la confiance qui s’effiloche. Du coup, Greensboro, histoire de se relancer.

Maxime Raynaud aussi a pris la direction de la G League. Drafté au second tour (42e) par Sacramento, il n’avait joué que des miettes derrière Domantas Sabonis et toute la rotation intérieure. Les Kings l’ont envoyé à Stockton pour qu’il touche enfin le ballon, qu’il se cogne un peu, qu’il apprenne le rythme NBA sans regarder le match depuis le banc. Pas un déclassement : juste la case « devoirs ». On verra s’il revient avec les coudes un peu plus aiguisés.

Trois des six rookies français envoyés en G League en à peine un mois de saison, ça commence à ressembler à un rite de passage. Bienvenue en NBA, ici le potentiel ne suffit pas, il faut prouver. Tous les soirs. Et si possible en deux possessions de suite.

Mais le truc, c’est que ce mouvement n’est pas forcément un drame. La G League, c’est devenu l’antichambre où les franchises renvoient leurs jeunes pour retendre les ressorts. Nolan Traoré, par exemple, va pouvoir toucher le ballon. Beaucoup. Organiser, rater, recommencer, prendre feu une nuit sur deux, se faire attraper sur les écrans, gérer une équipe. Bref, jouer au basket. Ce qu’il ne pouvait pas faire à Brooklyn, où le ballon n’attend personne. Même logique pour Salaün : Charlotte attend de lui qu’il devienne un joueur qui impose quelque chose. De l’intensité, du rebond, du mouvement, et un minimum de confiance sur les tirs ouverts. Parce que l’an dernier, malgré les hauts et les bas, il montrait au moins un truc : il osait. Là, il subit en NBA. Et quand tu subis en NBA, tu disparais.

Ce qui est intéressant, c’est que la France n’a jamais eu autant de joueurs dans la Ligue, mais jamais autant de jeunes qui doivent apprendre à boxer plus fort que prévu dès les premiers mois. Le rêve américain a beaucoup de décors : le parquet brillant, les caméras, les scouts, la hype. Mais il a aussi les salles de G League à 17h devant 1 200 personnes et un orchestre de pom-pom qui a connu les années 2000. C’est là que tout se joue. Là où tu deviens joueur, ou alors là où tu restes promesse.

Salaün, Raynaud et Traoré ne sont pas dans la mauvaise direction. Ils sont dans le virage. Celui où on voit qui a le mental pour revenir. La NBA n’attend personne, mais elle récompense ceux qui reviennent avec des dents toujours plus longues.