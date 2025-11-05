Ja Morant (Grizzlies) sur les tablettes des Sacramento Kings ?

Memphis pensait avoir trouvé son visage pour la décennie, mais la lune de miel a du plomb dans l’aile. Entre suspension, malaise public et tensions en interne, Ja Morant ne semble plus respirer le même air que les Grizzlies. Pendant ce temps, à Sacramento, on regarde le dossier de très, très près.

Ja Morant et Memphis, ça commence à ressembler à une histoire où tout le monde reste à table mais plus personne ne parle. Le sourire a disparu, les déclarations sont devenues acides, et les défaites ont remplacé l’insouciance des années où les Grizzlies se voyaient grimper les sommets de l’Ouest.

La dernière étincelle ? Une suspension d’un match pour « préjudice à l’équipe », après une sortie médiatique qui a clairement laissé entendre que le coach et le joueur n’étaient plus sur la même page. « Je ne prends plus de plaisir » a même ajouté Ja tout récemment. Traduction : ça ne tourne plus rond.

Oulalalala…. Ja Morant et son coaching staff, ils partiront pas en vacances ensemble cet été 💀💀 pic.twitter.com/qc0CVlTIff

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

Pendant ce temps-là, à Sacramento, on regarde tout ça avec un œil attentif.

Les Kings ont passé l’été à bricoler une mène de fortune avec Dennis Schroder et Russell Westbrook, deux vétérans qui ne sont pas là pour écrire l’avenir. La franchise a perdu De’Aaron Fox, a perdu Tyrese Haliburton, et se retrouve aujourd’hui avec un roster qui a besoin d’un moteur, d’une tête, d’un mec qui peut faire vibrer toute une ville.

Le nouveau manager Scott Perry connaît la chanson : reconstruire une équipe autour d’un talent majeur, il l’a déjà fait. Il sait aussi que les fenêtres d’opportunité ne restent pas ouvertes longtemps dans cette Ligue. Quand un joueur du calibre de Morant peut devenir accessible, tu restes attentif. Même si le joueur vient avec un bagage XXL.

D’après @JandersonSacBee, les Kings pourraient tâter le terrain concernant un potentiel transfert de Ja Morant. 👀👀

Sacramento a des contrats transférables pour un gros trade (DeRozan, LaVine…), des picks de draft, et surtout un vrai besoin à la mène. pic.twitter.com/uLqz30VmBg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2025

Parce que oui, parler de Morant aujourd’hui, c’est aussi parler du hors-terrain. Deux suspensions pour avoir brandi une arme sur Instagram, une réputation fissurée, et une équipe qui commence à se demander si l’investissement émotionnel vaut encore le coup.

Sur le terrain, les chiffres parlent : 20 points de moyenne, adresse en chute libre (39%), un tir à 3-points dans le négatif absolu (14%), loin du All-Star incandescent qui portait Memphis en 2022. Est-ce un passage à vide ? Est-ce l’ambiance ? Est-ce le message ? Difficile de trancher, mais l’évidence saute aux yeux : il n’y a plus de joie. Et quand la joie part, le basket aussi.

De quoi faire chuter une cote qui était au sommet il y a à peine trois ans…

Ja Morant says he lost his joy 😳

(🎥 @Matt_Infield) pic.twitter.com/JR2sfnhVop

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 4, 2025

Les bookmakers, eux, ne se gênent pas : 83% de chances que Morant soit transféré avant la deadline du 5 février. Sacramento favori à 4 contre 1. Derrière, Miami, Houston, Atlanta, Toronto, New Orleans et Minnesota. Bref, toutes les franchises qui savent que les talents capables de changer une équipe ne se ramassent pas au sol.

Le débat à Sacramento n’est donc pas “Morant est-il bon ?” mais plutôt “Accepte-t-on le risque ?” Le contrat est assez lourd (40 millions l’année jusqu’en 2028), l’image est fragile, mais le plafond… le plafond reste élevé (en théorie).

Ja Morant et les Grizzlies : divorce inévitable ? Apéro TrashTalk

Si les Kings décident de plonger, ce ne sera pas un petit pas. Ce sera un pari de franchise. Un pari qui peut relancer une ville, ou replonger dans le brouillard. Le genre de décision qui change l’histoire. Et tout indique que le suspense ne va pas durer très longtemps.