Les Grizzlies ont craqué cette nuit face aux Los Angeles Lakers, et Ja Morant a été invisible. Lorsque le meneur star de Memphis a été interrogé sur sa mauvaise performance, il a fait référence à son coaching staff. Ambiance, ambiance…

Seulement 8 points (0 en deuxième mi-temps), 7 passes, le tout à 3/14 au tir dont un horrible 0/6 à 3-points et seulement 2 lancers-francs tentés, en 31 minutes.

La ligne de stats de Ja Morant face aux Lakers pique fort, mais ce n’est pas ce qui a choqué le plus les observateurs de Memphis cette nuit. Ce qui a marqué les esprits, c’est l’attitude de Ja : zéro agressivité, zéro énergie, et zéro leadership quand les Grizzlies en avaient le plus besoin.

Comment expliquer une telle contre-performance ? La réponse du principal intéressé risque de faire polémique.

Ja Morant on what went wrong tonight:

“Go ask the coaching staff.”

On what could’ve been done differently:

“According to them, probably don’t play me.” 😳

pic.twitter.com/BSOlCh9C85

— BrickCenter (@BrickCenter_) November 1, 2025

Journaliste : « Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné aujourd’hui ? » Morant : « Demandez au coaching staff. » Journaliste : « Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire quoi que ce soit différemment ? » Morant : « Demandez au coaching staff. » Journaliste : « De l’extérieur, on a l’impression que vous n’aviez pas votre énergie habituelle ce soir ? » Morant : « Demandez au coaching staff pourquoi. » Journaliste : « Pensez-vous que vous devriez jouer davantage ? » Morant : « Demandez au coaching staff si je devrais jouer plus ou pas. » Journaliste : « Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment, pour avoir un autre résultat ? » Morant : « D’après eux, probablement ne pas me faire jouer. En gros c’était ça le message. »

Wow.

On ne sait pas exactement ce qu’il s’est passé dans le vestiaire des Grizzlies lors du match face aux Lakers, mais il s’est clairement passé quelque chose.

Le coach Tuomas Iisalo a-t-il fait des reproches à Morant, jusqu’à se mettre à dos son meilleur joueur ? Est-ce que certains choix du coaching staff ont frustré Ja ? Est-ce que Morant est mécontent par rapport à son utilisation et son temps de jeu ?

Il y a probablement un peu de tout ça. En tout cas, à travers ses réponses aux questions, Ja Morant remet au goût du jour les turbulences de l’an passé, quand les Grizzlies voulaient mettre en place un nouveau système offensif ne correspondant pas vraiment aux qualités de Morant. Cela avait provoqué un changement de coach en fin de saison, avec le licenciement de Taylor Jenkins et la prise de pouvoir de Tuomas Iisalo.

Avec ce nouvel épisode, les rumeurs concernant l’avenir de Ja Morant à Memphis pourraient refaire surface assez rapidement…

Blake Griffin calls out Ja Morant’s not playing hard or being engaged 👀 pic.twitter.com/EMbIoiE8pA

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) November 1, 2025